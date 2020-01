Cosa fare nel fine settimana del 24, 25 e 26 gennaio 2020 a L’Aquila e dintorni? In primo piano concerti, presentazione libri, gite sulla neve

L’AQUILA – Tanti gli eventi a L’Aquila e provincia anche nell’ultimo weekend di gennaio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra concerti, presentazione di libri e serate disco per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta anche ciaspolate. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Tutti i giorni si potrà efffettuare una escursione in motoslitta sulla neve nella meravigliosa località sciistica di Roccaraso per ammirare lo splendido paesaggio innevato da una prospettiva selvaggia e naturalistica: quella del bosco.

Sabato e domenica a Villa Giulia a L’Aquila appuntamento con Sposiamoci: trentacinque aziende espositrici esperte nel settore del matrimonio saranno pronte a supportare le coppie prossime alle nozze con consulenze mirate e personalizzate, idee e spunti.

Venerdì 24 gennaio

A partire dalle 18 all’Auditorium Sericchi a L’Aquila si terrà la conferenza pubblica dal titolo “Sogni. apparizioni, premonizioni, il mistero della vita quotidiana”. Dalle 19.30 cena irlandese a Il Simposio di Avezzano. Dalle 20, al L’Aquila, l’Osteria del Corridore proprone una serata completamente dedicata alla carbonara mentre al Ristorante Parco dei Pini si cena ma si Parla anche della Traviata, quella di Verdi e quella di Dumas. Allo Spazio Pingue di Sulmona, pe rla rasegna MuntagInJazz, concerto di Rosalia De Souza, una artista che, grazie alla sua voce cristallina, vellutata e ricca di sfumature, si è ritagliata un posto d’onore nella bossa nova contemporanea. Dalle 21.30 a L’Aquila all’Amnesia Pub a L’Aquila si esibiranno i Muffa Rialzo. Alle 22.30 all’Irish Cafè a L’Aquila arriv ail rock degli Young Nope. Flower Power Party al Bambola 2.0 a L’Aquila.

Sabato 25 gennaio

All’Auditorium Renzo Piano a L’Aquila alle 16.30 va in scena Il gatto con gli stivali, una fiaba popolare europea per grandi e piccini. Alle 21.30 al Companatico di San Pelino arriva il rock dei Controsenso. Si balla al Bauhaus a L’Aquila e al Guernica di Pizzoli.

Domenica 26 gennaio

A partire dalle 16.30 al Mondadori Bookstore di Avezzano laboratotio creativo Top Model per bambini da 5 a 10 anni. Dalle 17 alla Libreria Ubik di Avezzano presentazione del libro Lithium 48 del giornalista Fabio Iuliano.