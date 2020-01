Movida Pescara: locali per ballare nel fine settimana (24-26 gennaio)

Quali serate trovare il 24, 25 e 26 gennaio 2020 a Pescara per ballare e divertirsi? Disco, latino, milonga, swing per un weekend speciale

PESCARA – Ultimo fine settimana di gennaio 2020 e, come di consueto, sono tante le occasioni per ballare e divertirsi. Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara del 24, 25 e 26 gennaio, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 24 gennaio

Alla Discoteca Momà a Collecorvino due aree per ballare: Area 1 Caraibico, Area 2: Reggaeton/disco. Ingresso donna omaggio fino alle 23.30. Al Natura Club una serata speciale, in cui Il ritmo e l’energia della Musica Dancehall faranno invasione nel Party di “AyVamos”, con Balooba Sound al completo in consolle e le Ospiti Federica, Valentina e Peca sul palco insieme a Momoblack. A fare gli onori di casa, Dirty Mo e B3LM per garantirela migliore selezione di Reggaeton e Urban Music del momento. Alla discoteca Magika di Spoltore si balla in compagnia della musica Anni 70, 80 e 90. Cutty Sark presenta il venerdì Arrogante del 2020: cena a base di carne a 20 euro e in compagnia di Claudio Corna, la disco con Giulio P e il violino magico di Alessio Di Nisio. Ingresso donna omaggio entro le 0030. Vintage Party con dj Vangelis a Il Marchese del Brillo. Da Vini e Oli The Love Party con le selezioni di Umberto Palazzo dj. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino con Ezequiel El Tigre Sabella tj.

Sabato 25 gennaio

Alla discoteca Megà il Sabato A mi manera. Cena con menù a base di pizza o di brace e dopocena in compagnia dei djs Jonathan Sterli, Pino Titta, Andrea Germani e Pelè. Ospite speciale Sagi Rei, che proporrà una raccolta delle più belle interpretazioni della sua discografia accompagnando il pubblico in un viaggio di canzoni tra la musica Black, Folk e Soul. Club Zero 11 presenta Back to Basics con i djs Praslea e Toguè. Alla discoteca Magika serata Madame disco con i djs Enzo Di Pietro e Alberto Cantarini; voice Alessia Ferretti. Cena spettacolo con Ercole Dolabella. Cantieri disco di Villanova presentano una serata in compagnia di Ingrid, Anthony Ray e Simone Di Marco. Al Bizarre Club torna il Blackbox Flow: guest dj DBack, resident djs Beez e Maibi & Moyen. A Il Marchese del Brillo si balla con con dj Federico Di Tieri in consolle.



Per gli amanti del caraibico nuova serata di Baraonda Latina nella location invernale dello stabilimento Medusa in compagnia dei djs Valter, Lomitos e Pirata. Fico’s Disco Latin Club presenta lo show di Antonio y Jasmina Berardi. Il Nettuno beach propone cena Giardino d’inverno e disco con Caliente & Damiano. In Da House al Like Disco Dinner a Tocco a Casauria. Cutty Sark presenta La Fanatica “Chupa Chupa Party”; ingresso omaggio donna entro l’1,00.

Alla discoteca Momà a Collecorvino cena spettacolo con gli 8 mm (prenotazione obbligatoria); a seguire disco. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo in compagnia di Angelo e i Birbanti. Serata carica di ritmo allo Swing Craze Dance di Montesilvano.

Domenica 26 gennaio

Si balla all’Unicentro di Montesilvano dal pomeriggio, ore 16.30, con i balli di gruppo no stop thè e dolcetti per tutti, e dalle 20.30 anche liscio con possibilità di cenare con menù alla carta. Sarà presente l’Orchestra Adamo e Dolores.