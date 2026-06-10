Eventi in Abruzzo nel weekend dal 12 al 14 giugno 2026

REGIONE -Il weekend del 12-14 giugno in Abruzzo si apre con un calendario ricchissimo di sagre, feste di paese, concerti gratuiti, mostre, spettacoli e grandi eventi che animano borghi, città d’arte e località della costa. Tra degustazioni enogastronomiche, appuntamenti culturali di rilievo, festival cinematografici, airshow spettacolari e musica dal vivo, il territorio propone un ventaglio di iniziative capace di soddisfare ogni interesse. Dalla costa ai monti, passando per L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, questo fine settimana diventa l’occasione ideale per scoprire l’Abruzzo attraverso sapori autentici, tradizioni popolari, arte contemporanea e atmosfere di festa che coinvolgono tutte le province. Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Sagre e Feste

A Città Sant’Angelo (PE) torna Borgo diVino in Tour, tre giorni dedicati al vino con oltre 100 etichette nazionali. Il biglietto (20 €) include sacchetta, calice e 8 assaggi, con musica live e stand gastronomici. Domenica attesa la Mo’ Better Band.

A Villa Popolo di Torricella Sicura (TE) spazio alla tradizione con la 26ª Sagra del Formaggio Fritto, stand aperti ogni sera dalle 19:00 per gustare il celebre formaggio fritto teramano.

A Spoltore (PE) torna Giri di Pinta, percorso dedicato alle birre artigianali e allo street food, mentre a Casoli (CH) è protagonista Street Food d’Abruzzo, tre giorni di specialità locali e internazionali.

Domenica 14 giugno a Cepagatti (PE) torna Magne e Camin’, la magnalonga tra le contrade del paese che unisce camminata e degustazioni.

Molto attese anche la Feste Patronali a Decontra di Scafa, con celebrazioni religiose, musica e stand gastronomici, e la Festa di Villanova di Cepagatti, con serate musicali, cucina tipica e momenti di aggregazione per tutta la comunità.

Spettacoli e Grandi Eventi

A Francavilla al Mare torna l’Adriatic Film Festival, dedicato al cinema indipendente: proiezioni, incontri con registi e attori, workshop e attività collaterali trasformano il lungomare in un vero villaggio del cinema.

All’Aeroporto dei Parchi di Preturo (L’Aquila) va in scena l’attesissimo Airshow 2026, sabato 13 e domenica 14 giugno: protagoniste le Frecce Tricolori, voli acrobatici, mongolfiere, velivoli storici e l’inaugurazione del restaurato caccia Fiat G‑91 R.

Concerti

A Decontra di Scafa (PE) arriva Fiordaliso: appuntamento sabato 13 giugno alle 21:30 in Piazza Di Paolo Rosario, all’interno delle Feste Patronali di Sant’Antonio e San Francesco. La cantante proporrà un viaggio pop tra i suoi successi più amati, da Non voglio mica la luna ai brani simbolo degli anni ’80 e ’90. Ingresso gratuito.

A Paterno di Avezzano (AQ) i Matia Bazar si esibiranno venerdì 12 giugno alle 22:00 (e non sabato 13) in Piazza Gagliardi, per la serata finale delle Feste di Sant’Onofrio e San Sebastiano. Il concerto rientra nel tour dei cinquant’anni di carriera della band. Ingresso gratuito.

Spettacoli, Musical e Opera Lirica

A Fossacesia (CH) debutta Lirica nel Frutteto con “L’Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti, sabato 13 giugno al Teatro degli Ulivi, immerso in un uliveto affacciato sulla Costa dei Trabocchi. Sul palco il baritono Emilio Marcucci per un’esperienza che unisce arte, natura e poesia adriatica.

Mostre e Arte

L’Aquila – Capitale Italiana della Cultura 2026

Al MAXXI L’Aquila – Palazzo Ardinghelli è visitabile Ai Weiwei: Aftershock, una delle mostre più importanti dell’anno in Italia: circa 70 opere del celebre artista cinese, con un nucleo dedicato ai lavori nati dopo il terremoto del Sichuan del 2008. Aperto venerdì–domenica 11:00–19:00.

Al MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo, nella sede del Castello Cinquecentesco, è esposto il nuovo allestimento dell’Ecce Homo di Antonello da Messina, capolavoro assoluto del Rinascimento. Aperto venerdì–domenica 9:00–19:00.

In Via Roma 67, la One Gallery ospita adolescĕre, mostra interdisciplinare promossa dal MuBAq nell’ambito della rassegna Seminiamo Arte. Aperta venerdì 17:00–20:00, ingresso libero.

Pescara e Costa Adriatica

Al CLAP Museum è visitabile Caccia e Fresca – Andrea Pazienza, esposizione dedicata al genio del fumetto italiano. Aperto venerdì–domenica 10:30–13:30 e 16:00–20:00.

Al Museo delle Genti d’Abruzzo, la collettiva Mi Casa Tu Casa propone un percorso di arte contemporanea con opere di Banfo, Borrelli, Colombo, Galliano, Grassino e altri artisti. Aperto sabato e domenica 16:00–20:00.

Alla Galleria Ceravento, sabato 13 giugno inaugura Le altre dimensioni, personale di Filippo La Vaccara dedicata a paesaggi sospesi tra reale e immaginario. Aperta sabato 15:30–19:30.

Allo Spazio Bianco di Pescara è visitabile Sicania di Giorgio Rizzo, un percorso che esplora pigmenti naturali, nero ctonio e oro in una ricerca tra materia, simbolo e memoria.