Cosa fare il 24, 25 e 26 gennaio 2020 nel teatino? In primo piano il concerto di Sergio Cammariere, la Fiera degli sposi e i live musicali

CHIETI – Tanti gli eventi a Chieti e provincia anche nell’ultimo weekend di gennaio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra concerti, musica dal vivo e fiere; per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta anche ciaspolate. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Venerdì 24 gennaio

A partire dalle ore 18 il Gran Caffè Vittoria di Chieti festeggia il suo secolo di vita. Dalle ore 21, appuntamento con il cantautore Sergio Cammariere per la “Sezione Jazz” del “Teatro Sirena” di Francavilla al mare, diretto dal Maestro Davide Cavuti. Attesa un’esperienza coinvolgente e magica, che incanterà il fortunato pubblico presente. La sua performance farà immergere nella musica e vivere un’ emozione, in cui i si fonderanno note senza confini, ritmo e melodia. Mega Rueda per principiani e intermedi al Poker di Lanciano. Alle 22 Rino e gli altri tornano al Siren’s Corner di Francavilla al mare per omaggiare Rino Gaetano. Dalle 22.30 al Beat Cafè di San Salvo ci saranno I Mitomani Beat, che dopo vari cambi di formazione portano in tour il secondo album ‘Figli Dei Fiori’ caratterizzato da sonorità beat-pop-garage in stile sixties. Si balla al Brown Moon di Orsogna.

Sabato 25 gennaio

Alle 15.30 a Chieti torna l’appuntamento mensile con la visita guidata alla via Tecta. Alle 18 al Teatro Maruccino di Chieti l’Orchestra Plettro al Mediterrano proporne Non ti scordar di me. Dalle 22 al The Hostel di Chieti Scalo live di Daniela Del Ponte e Giulia D’Orazio: due voci grintose e al tempo stesso diversamente espressive in una scaletta che spazia dalla musica italiana al rock straniero e dal pop alla musica soul. Alle 22.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo si cantano le canzoni più amate di sempre: quelle dei cartoni animati, in compagnia della Bim Bum Bam Cartoon Band. Si gioc a Il cervellone quiz al Mondo Bongo di Francavilla al mare. Al Beat Cafè di San Salvo secondo appuntamento Urban Things di gennaio: questa volta sul palco ci saranno il live e il dj set di uno dei principali promotori della cultura hip hop e del rap underground appartenente alla golden age: Dj Lugi.

Domenica 19 gennaio

Dalle 13 la Cantina Sociale Rinascita Lancianese propone un pranzo in cantina a base Baccalà accompagnato dai nostri vini sfusi di qualità. A partire dalle ore 16.30 Fiera degli sposi all’Hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni: tutto per il matrimonio. Domenica caraibica al The Hostel di Chieti Scalo e all’Arhea Latina di Vasto.