Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (21-23 febbraio)

Cosa fare nel fine settimana dal 21 al 23 febbraio 2020 in Abruzzo? In primo piano la Fiera del disco e il concerto di Eugenio Bennato

REGIONE – Cosa ci propone il quarto weekend di febbraio 2020? Tempo di Carnevale. Se non avete ancora deciso cosa fare, vi proponiamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi, suddiviso per province e costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

MOSTRE – Presso Nero – La Factory a Pescara ultimi giorni per visitare il progetto fotografico “Leave me now, return tonight” di Sabrina Caramanico. Al Museo delle Genti d’Abruzzo a Pescara la mostra di Paolo Dell’Elce “Vite minori” che resterà aperta gratuitamente al pubblico fino al 15 marzo 2020 negli stessi orari di apertura del museo. A Giulianova si potrà visitare la prima edizione della “RespirArt Factory”, esposizione di opere realizzate da 30 artisti internazionali su dei supporti lignei studiati nel design e appositamente realizzati dalla galleria.

FIERE – Sabato e domenica, presso il Porto Turistico Marina di Pescara, gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi alla Fiera del disco. Per tutto il weekend presso il Grand Hotel Montesilvano Mineral Show tra di Fossili, Minerali, Conchiglie, Libri, Gemme, Meteoriti, Attrezzature, Conferenze e per la prima volta Workshop e Tema.

PRESENTAZIONE LIBRI – Venerdì alle 17 al Centro Commerciale Megalò con Valeria Vedovatti firma le copie del suo libro “Come stai? All’Auditorium Sirena di Francavilla al mare Luca Pompei illustra il suo Come gli alberi spogliati ad aprile. Alle 18 presso la Libreria Giunti, nel Centro Commerciale L’Arca di Spoltore, presentazione di Credi in Me di Alessio Masciulli e de La maschera di Euridice di Silvia Elena Di Donato. Sabato Alle 18 presso la Libreria Primo Moroni Rita Pezzella presenta Ve lo racconto io l’Abruzzo; al Mondadori Bookstore presentazione del libro “L’alba separa dalla luce l’ombra” di Paola Keller. Alle 20 alla Braceria L’Oca bianca serata a cena con gli autori Masciulli Edizioni per conoscerli e ascoltare le loro storie.

CONCERTI – Tante le proposte musicali con tributi a grandi artisti nazionali e internazionali. Venerdì a Pescara A partire dalle ore 20.30 all‘Osteria della musica – Saturno cena spettacolo in compagnia di Mirco Salerni e Agostino Balice e il loro tributo a Vasco Rossi. Dalle 21.30 al Civico Cento4 il live di AntoNacci mentre alle 22 al Briganteria Pub arriva il rock selvaggio Anni 70 dei The Dreamers & The Horsemen; dalle 22.30 al Loft 128 di Spoltore live della Luca Giordano Band. Alle 23, dopo il grande successo dello scorso anno, da Chupa La Chupiteria torna Diego Sartor. Nel teatino alle 20.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti arriva la musica di Carlos Santana, al The Hostel tributo a Gianna Nannini e al Malto e co il live del duo Carla Ingelido voce e Stefano Cirilli alla chitarra. Dalle 21.30 il Fall Winter Music di FuoriCorso propone una Party Cover Band che propone un repertorio di hit di Bandabardò, Battisti, Bob Marley, Loredana Bertè e molti. Dalle 22 A night with The Doors per la riapertura dello storico St.James Irish Pub a Chieti. Nel teramano dalle 20.30 omaggio a Pino Daniele alla Locanda della tradizione di Corropoli. Dalle 22, a Tortoreto, al Pub Frida di Tortoreto arriva la Luca Giordano Band, all’Hangar 72 Antonio Gambacorta Trio. Dalle 22.30 atmosfere anni ’50 con i The Fuzzy Dice al Treasure Island di Pineto. Nell’aquilano, dalle 20, per la rassegna MuntagnInJazz Winter, Eugenio Bennato sarà allo Spazio Pingue a Sulmona mentre dalle 20.30 Cristiano Malgioglio sarà il superospite dellaserata del Moon Village al 910. Dalle 21 alla Birreria Gran Sasso a L’Aquila special Show di Carnevale con i Dressed to Kiss. A partire dalle ore 22 i Reminisce porteranno a La locanda del puledro impennato a L’Aquila il loro tributo ai REM mentre dalle ore 22.30 all’Irish Cafè di Pianola ci sarò il live di St James. Sabato, a Pescara, a Il Cantiere arriva Mestieri d’oltremare e favole di jazz, il nuovo progetto discografico del contrabbassista abruzzese Luigi Blasioli. Dalle 21 al Briganteria Pub serata dedicata alla musica live con Situazioni D’Emergenza, dalle 21.30 al Babilonia, in occasione degli ottanta anni della sua nascita, si celenra il cantautore Fabrizio De Andrè. Alle 23 Al solito posto tornano ZazzaRock e la sua musica; al Loft 128 di Spoltore il tributo dei Kinky people a Bob Marley. Nel teatino a partire dalle ore 21 al The Hostel di Chieti show di carnevale con i Dressed to KISS, la Tribute band dei mitici Kiss. Dalle 22.30 al Tamarillo Brillo a Lanciano musia anni 80 in chiave acustica. Dalle 23 Regina Queen Tribute con Diego Regina live Stammtisch Tavern; live da La Sbanda al Bar Paone a Lanciano. Nel teramano, dalle 22.30 Antonio Gambacorta trio live al Baratto di Sant’Atto mentre al Cult di Giulianova i Peperoncini Rossi omaggeranno la musica dei Red Hot Chilli Peppers. Domenica dalle 18 a La Staffa a Teramo il live di Fabrizio Trignani; dalle 20 all’Hangar 72 di Tortoreto lo how speciale di Carnevale con i Dressed to KISS, la tribute band KISS n°1 in Italia in grado di riproporre fedelmente lo spettacolo dei KISS. Dalle 21 al Timo e rosmarino di Avezzano live del Frida Kahlo Trio.

SPORT – I più sportivi potranno effettuare tutti i giorni (ultime date stagionali) una escursione in motoslitta sulla neve nella meravigliosa località sciistica di Roccaraso. Si inizierà l’attività spiegando il funzionamento della motoslitta ed il comportamento da tenere durante tutta la durata del percorso. Dopodichè si sosterà prima sulle sponde di una sorgente naturale e poi nel bosco e per ammirare e fotografare da vicino il magico paesaggio invernale. In alternativa domenica si può ciaspolare sull’altopiano del Voltigno con degustazione finale degli arrosticini di Villa Celiera.

CINEMA – Un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto le novità della settimana e la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.