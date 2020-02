Fine settimana dal 21 al 23 febbraio con condizioni di tempo stabile e soleggiato Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Stando a quanto affermano i meteorologi, il weekend dal 21 al 23 febbraio dovrebbe essere dominato dall’alta pressione. Si avranno, pertanto, giornate soleggiate com temperature in rialzo. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 21 febbraio

L’alta pressione torna a dominare la scena meteorologica favorendo una giornata complessivamente soleggiata ma con temperature molto fresche al primo mattino specie nelle aree appenniniche, dove saranno possibili anche diffuse gelate nei fondovalle; massime pomeridiane stazionarie o in lieve rialzo. Venti moderati nord-occidentali. Mare da mosso a poco mosso.

Sabato 22 febbraio

Alta pressione dominante con un’altra giornata ben soleggiata. Temperature in graduale rialzo, specie nei valori minimi sulle aree collinari e nei valori massimi pomeridiani anche in pianura e sulle coste; possibili locali gelate durante la notte e al primo mattino sui fondovalle appenninici. Venti deboli o moderati nord-occidentali in quota, deboli sud-occidentali tra fondovalle e aree collinari . Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 23 febbraio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 3350 metri. Mare poco mosso

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (21, 22 e 23 febbraio)

Pescara VEN – min 5° max 15° SAB – min 7° max 13° DOM – min 7° – max 15°

Chieti VEN- min -1° max 14° SAB – min 1° max 13° DOM – min 2° max 17°

Teramo VEN – min 0° max 13° SAB – min 2° max 13° DOM – min 2° max 16°

L’Aquila VEN – min -1 max 11° SAB – min 0° max 12° DOM – min 2° max 14°



