Cosa fare a Pescara nel weekend dal 21 al 23 febbraio 2020? In primo piano la Fiera del Disco e Mineral Show a Montesilvano

PESCARA – Tanti gli appuntamenti di Pescara e provincia anche nel quarto weekend di febbraio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra fiere, presentazione di libri o live musicali. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi del giorno a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Fino a sabato presso Nero – La Factory a Pescara si potrà visitare il progetto fotografico “Leave me now, return tonight” di Sabrina Caramanico. Sabato e domenica, presso il Porto Turistico Marina di Pescara, gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi alla Fiera del disco, per riscoprire la magia del vinile a 33, 45 e 78 giri, dei MIX, dei CD, dei DVD e dei più diversi gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabili musicali. Per tutto ol weekend presso il Grand Hotel Montesilvano Mineral Show tra di Fossili, Minerali, Conchiglie, Libri, Gemme, Meteoriti, Attrezzature, Conferenze e per la prima volta Workshop e Tema

Venerdì 21 febbraio

Alle 18 presso la Libreria Giunti, nel Centro Commerciale L’Arca di Spoltore, presentazione di Credi in Me di Alessio Masciulli e de La maschera di Euridice di Silvia Elena Di Donato. Dalle 19.30 presso I giardini del The Amore per i gatti e psicologia: un viaggio nel mondo felino, tra comportamenti e atteggiamenti da comprendere e portare nella nostra vita. Alle 19.30 al Circolo Aternino incontro con il fotografo Antonio Privitera. A partire dalle ore 20.30 all‘Osteria della musica – Saturno cena spettacolo in compagnia di Mirco Salerni e Agostino Balice e il loro tributo a Vasco Rossi. Dalle 21 al Futuro Imperfetto 2.0 Cinema e brivido: proiezione di “Nosferatu” di Mornau; presso O luoghi dell’anima, per il ciclo Notturni letterari, incontro con lo scrittore Antonio Tenisci. Dalle 21.30 al Civico Cento4 il live di AntoNacci. Dalle 22 al Grand Canyon Pub si ride in compagnia dei 99 Cosse mentre al Briganteria Pub arriva il rock selvaggio Anni 70 dei The Dreamers & The Horsemen; dalle 22.30 al Loft 128 di Spoltore live della Luca Giordano Band. Alle 23, dopo il grande successo dello scorso anno, da Chupa La Chupiteria torna Diego Sartor.

Sabato 22 febbraio

Dalle 17 al Porto Allegro 2.0 di Montesilvano Pignatta di Carnevale: giochi, animazione e divertimento. Alle 18 presso la Libreria Primo Moroni Rita Pezzella presenta Ve lo racconto io l’Abruzzo; al Mondadori Bookstore presentazione del libro “L’alba separa dalla luce l’ombra” di Paola Keller. A partire dalle 19 all’Auditorium Flaiano concerto del Colibrì Ensemble. Alle 20 alla Braceria L’Oca bianca serata a cena con gli autori Masciulli Edizioni per conoscerli e ascoltare le loro storie; a Il Cantiere arriva Mestieri d’oltremare e favole di jazz, il nuovo progetto discografico del contrabbassista abruzzese Luigi Blasioli. Dalle 21 al Briganteria Pub serata dedicata alla musica live con Situazioni D’Emergenza, il gruppo che propone ricercate sonorità unplugged e un repertorio di stile. Dalle 21.30 al Babilonia, in occasione degli ottanta anni della sua nascita, si celenra il cantautore Fabrizio De Andrè. Alle 23 Al solito posto tornano ZazzaRock e la sua musica; al Loft 128 di Spoltore il tributo dei Kinky people a Bob Marley.

Domenica 23 febbraio

Alle 21 al Cantiere Teatrale Adriatico va in scena Assensio: percezioni distorte. Uno spettacolo unico nel suo genere, all’interno del quale affronterente un fantastico viaggio tra sogno e realtà dove tutto vi sembrerà reale.