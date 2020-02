Cosa fare a Teramo nel weekend dal 21 al 23 febbraio 2020? In primo piano spettacoli teatrali, live musicali e le serate disco

TERAMO – Tanti gli eventi a Teramo e provincia anche nel quarto weekend di febbraio, soprattutto per gli amanti del teatro, della musica e del ballo. Ai tantissimi eventi di Carnevale é stata dedicata una sezione apposita. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Teramo in costante aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Mostre

A Giulianova si potrà visitare la prima edizione della “RespirArt Factory”, esposizione di opere realizzate da 30 artisti internazionali su dei supporti lignei studiati nel design e appositamente realizzati dalla galleria.

Venerdì 21 febbraio

Dalle 20.30 omaggio a Pino Daniele alla Locanda della tradizione di Corropoli; cena con delitto al Ferretti Village di Silvi e all’Hotel Hermitage di Silvi Marina. Dalle 21 al Wood di Teramo serata musicale il cui provento sarà dedicato al progetto “LIVE AISM” attuo a raccoglier fondi per la ricerca contro la sclerosi multipla. Al Teatro Comunale di Atri va in scena Il giocattolaio, con Francesco Montanari e Andrea Delogu. Si gioca a Il cervellone quiz al Bar Interamnia di Teramo mentre torna il venerdì sera con cena e dopocena al Victory Pub di Roseto degli Abruzzi. Alle 22, a Tortoreto, al Pub Frida di Tortoreto arriva la Luca Giordano Band, all’Hangar 72 Antonio Gambacorta Trio. Dalle 22.30 atmosfere anni ’50 con i The Fuzzy Dice al Treasure Island di Pineto. Si balla latino al Blu Max di Tortoreto e al Mya in Val Vibrata.

Sabato 22 febbraio

Dalle 20 cena e dopocena al Dolce and co di Mosciano Sant’Angelo; cena delitto all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro. Dalle 22.30 Antonio Gambacorta trio live al Baratto di Sant’Atto mentre al Cult di Giulianova i Peperoncini Rossi omaggeranno la musica dei Red Hot Chilli Peppers.

Domenica 23 febbraio

A Torricella Sicura ventiquattresima sagra“Lu ccite de lu porc”: per l’occasione saranno allestiti gazebo riscaldato. alle 17 al Teatro Comunale di Teramo va in scena Robinson Crusoe – L’avventura. Dalle 18 a La Staffa a Teramo il live di Fabrizio Trignani; dalle 20 all’Hangar 72 di Tortoreto lo how speciale di Carnevale con i Dressed to KISS, la tribute band KISS n°1 in Italia in grado di riproporre fedelmente lo spettacolo dei KISS. In serata si balla al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo.