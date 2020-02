Movida Pescara: locali per ballare nel fine settimana (21-23 febbraio)

Quali serate trovare il 21, 22 e 23 febbraio a Pescara per ballare e divertirsi? Disco, latino, feste in maschera per un weekend speciale

PESCARA – Quarto fine settimana di febbraio 2020 con incluso Carnevale. Come di consueto, sono tante le occasioni per ballare e divertirsi. Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara del 21, 22 e 23 febbraio ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 14 febbraio

Al Natura Club Ayvamos Brazilian Carnival Party, con un’esclusiva selezione musicale di Reggaeton e Urban Latino con Dirty Mo’ e Smoothies e un imperdibile spettacolo di samba dal vivo. Venerdìparty al Marchese del Brillo il dj set di dj Vangelis. Grande mascherina di Carnevale da Vini e Oli di Umberto Palazzo DJ. Club Zero 11 presenta Thanks Mate con dj Mattia Trani. Cutty Sark propone Arrogante. Al Camuzzi Bistrot cena e dopo cena con dj Pietro Falcone, dj Pelè, dj Marco La Sorda, vj Biscotto e tutto lo staff. Masquerade, ballo in maschera al Nettuno Beach. Al Bizarre Club a Drum and Bass Night. Al Momà appuntamento settimanale con la musica latina / kizomba e urban reggaeton.



Sabato 22 febbraio

Alla discoteca Megà il Sabato A mi manera: Le mille e una notte, il Carnevale di sabato. Cena con menù a base di pizza o di brace e dopocena in compagnia dei djs Pino Titta, Andrea Germani e Johnatan Sterli. Club Zero 11 presenta Back to Basics con dj Fumiya Tanaki e Mattia Diodati. Alla discoteca Magika Masquerade Party: cena e disco con Enzo Di Pietro, Alberto Cantarini ed Ercole Dolabella. Cantieri Disco e Natura club presentano De La Swing e Marcello Lemme.

Per gli amanti del caraibico nuova serata di Baraonda Latina nella location invernale dello stabilimento Medusa in compagnia dei djs Valter, Lomitos e Pirata. Bachata al buio al Fico’s Disco Latin Club. Al Nettuno beach club Carnaval do Brazil con danzatrici brasiliane; cena Giardino d’inverno e disco con Caliente e Almonti. Cutty Sark presenta La Fanatica: moombathon, reggaeton, latin house. Ingresso omaggio donna entro l’1.00.

Alla discoteca Momà a Collecorvino Party di Carnevale: Area 1 djs Luca Di Carlo e Pino Corneli, Area 2 dj Luca Di Profio. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo in compagnia di Nico il Rosso. Cena, karaoke e disco: Carnevale sotto le Torri al Camuzzi Bistrot. Da Vini e Oli Bubblegum Party con dj Vangelis. Al Bizarre Blackbox Flow; Carnival Party con Federico Di Tieri a Il Marchese del Brillo. Al PianoTerra live music show dei Scena Muta.

Domenica 23 febbraio

All’Unicentro di Montesilvano dal pomeriggio, ore 16.30, con i balli di gruppo no stop con la Adamo in musica Band. Festa in maschera e chiacchiere per tutti. Al Swing Craze Club di Montesilvanopomeriggio carnascialesco a base di musica del ‘900: dagli albori del Jazz agli anni 90.