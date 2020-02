Serie B, biglietti Crotone – Pescara: prezzi e informazioni

Domenica 23 febbraio alle 21 i biancazzurri in campo per la 25° giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020: di fronte il Crotone

PESCARA – Il Pescara si prepara ad affrontare il Crotone per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020. La gara si giocherà domenica 23 febbraio allo Stadio Scida; calcio di inizio previsto per le ore 21. Entrambe le squadre provengono da una sconfitta: i pitagorici per 3-2 sul campo della Juve Stabia, gli abruzzesi tra le mura amiche per 1-2 contro il Cittadella. Il Crotone é quarto in classifica con 37 punti, il Pescara è dodicesimo a quota 32. Non ci sarà in panchina Nicola Legrottaglie, fermato dal Giudice Sportivo per una giornata effettiva di gara.

Sono ventisei, in terra calcabrese, i precedenti tra le due compagni, con il bilancio di 11 vittorie dei padroni di casa, 7 pareggi e 8 vittorie degli ospiti

Andiamo a vedere dunque i prezzi dei tagliandi per seguire questo match che ricordiamo avrà anche il prezioso supporto della webcronaca in collaborazione con Calciomagazine.net per poter seguire anche dallo stadio la storia del match. Per chi volesse abbonarsi alla stagione del Delfino poniamo di seguito il link per ricevere ulteriori informazioni in merito.

I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati online sul circuito LisTicket al prezzo di euro 11,00. Chiusura vendita alle ore 19,00 di sabato 22 febbraio.

Avvertenze per i tifosi

Per posizionare uno striscione allo stadio è necessario essere in possesso di autorizzazione delle Autorità competenti che deve essere richiesta e trasmessa alla società FC Crotone secondo le modalità riportate sul sito ufficiale www.fccrotone.it

Come riportato dal Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 04/08/2017, è possibile introdurre, all’interno dello Stadio, tamburi e megafoni, previa autorizzazione dello Autorità competenti. Si precisa che il tamburo dovrà essere ad una battuta e che sarà necessario allegare il documento della persona referente per ciascun apparecchio di cui se ne richiede l’autorizzazione.