Cosa fare nel fine settimana dal 21 al 23 febbraio 2020 nell’aquilano? In primo piano il live di Eugenio Bennato e Cristiano Malgioglio

L’AQUILA – Tanti gli eventi a L’Aquila e provincia anche nel quarto weekend di febbraio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra concerti, teatro e serate disco. Ai tantissimi eventi di Carnevale é stata dedicata una apposta sezione. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Tutti i giorni (ultime date) si potrà efffettuare una escursione in motoslitta sulla neve nella meravigliosa località sciistica di Roccaraso per ammirare lo splendido paesaggio innevato da una prospettiva selvaggia e naturalistica: quella del bosco.

Venerdì 21 febbraio

Dalle 20, per la rassegna MuntagnInJazz Winter, Eugenio Bennato sarà allo Spazio Pingue a Sulmona mentre dalle 20.30 Cristiano Malgioglio sarà il superospite dellaserata del Moon Village al 910. Dalle 21 alla Birreria Gran Sasso a L’Aquila special Show di Carnevale con i Dressed to Kisss: direttamente da Roma la Tribute Band Kiss n°1 in Italia, ricreerà in tutto e per tutto lo spettacolo della band americana. A partire dalle ore 22 i Reminisce porteranno a La locanda del puledro impennato a L’Aquila il loro tributo ai REM mentre dalle ore 22.30 all’Irish Cafè di Pianola ci sarò il live di St James.



Sabato 22 febbraio

Alle 20 da CaseMatte a L’Aquila avrà inizio lo spettacolo Il mistero della tomba di Fernanda Benetti. Cena con delitto al Castello Piccolomini di Balsorano: cena col produttore all’Enoteca V’Incanto di Carsoli. Alle 21, a L’Aquila, allo Spazio Rimediato va in scena Aplomb, di e con Daniele Parisi, al Monthy’s Irish Pub a live de I Migliori.

Domenica 23 febbraio

Alle 16 allo Spazio Rimediato arriva la libreria itinerante Ottomassimo; alle 17 l’associazione Playadice torna al Molly’s Pub per un pomeriggio dedicato ai Giochi da Tavolo, di Carte e di Ruolo. dalle 21 al Timo e rosmarino di Avezzano live del Frida Kahlo Trio.