Cosa fare nel weekend dal 21 al 23 febbraio nel teatino? In evidenza appuntamenti musicali per tutti i gusti e presentazione di libri

CHIETI – Tanti gli eventi a Chieti e provincia anche nel quarto weekend di febbraio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra musica dal vivo, presentazione di libri e, per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta, ultime ciaspolate. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Venerdì 21 febbraio

Alle 17 al Centro Commerciale Megalò con Valeria Vedovatti firma le copie del suo libro “Come stai? All’Auditorium Sirena di Francavilla al mare Luca Pompei illustra il suo Come gli alberi spogliati ad aprile. Dalle 21 serata live al Café Racer Chieti Scalo con band super cool; al Siren’s Corner di Francavilla al mare il ritorno dei Dust n’Roses con il loro omaggio alla musica dei Guns n’ Roses Alle 20.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti arriva la musica di Carlos Santana al The Hostel tributo a Gianna Nannini e al Malto e co il live del duo Carla Ingelido voce e Stefano Cirilli alla chitarra. Dalle 21.30 il Fall Winter Music di FuoriCorso propone una Party Cover Band che propone un repertorio di hit molto famose e medley di brani assolutamente coinvolgenti: Mannarino, Bandabardò, Battisti, Bob Marley, Loredana Bertè e molti. Dalle 22 A night with The Doors per la riapertura dello storico St.James Irish Pub a Chieti.

Sabato 22 febbraio

Dalle 18 al Teatro Marrucino di Chieti la cantante Emilia Zamuner sarà affiancata da big del Jazz italiano, tra i quali il contrabbassista Massimo Moriconi. Dalle 21 al Cunta Terra Iliade – ovvero siamo tutti figli di Troia. Si gioca a Il Cervellone quiz al Mondo Bongo di Francavilla al mare. A partire dalle ore 21 al The Hostel di Chieti show di carnevale con i Dressed to KISS, la Tribute band dei mitici Kiss. Dalle 22.30 al Tamarillo Brillo a Lanciano musia anni 80 in chiave acustica. Dalle 23 Regina Queen Tribute con Diego Regina live Stammtisch Tavern; live da La Sbanda al Bar Paone a Lanciano.

Domenica 16 febbraio

A partire dalle 17 al Foyer del Teatro Fenaroli a Lanciano Gluggavedur: l’Islanda raccontata con gli occhi di chi viaggia.Dalle 21 si gioca a Il cervellone quiz allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo. Al Primo a Chieti concerto di Lucilla Balby e Priscilla Azevedo.