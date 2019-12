Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (20-22 dicembre)

Cosa fare nel secondo fine settimana dal 20 al 22 dicembre 2019 in Abruzzo? In primo piano gli eventi natalizi e lo spettacolo di Brignano

Tra Luci d’artista, musiche natalizie, spettacoli e fiocchi di neve che incorniciano i borghi, i numerosi eventi che caratterizzano il terzo weekend di dicembre in Abruzzo finiscono per avere un non so che di speciale. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

NATALE – Sabato e domenica la magia dei mercatini di Natale arriva nel cuore di Roccaraso e Campo di Giove dopo aver viaggiato sulla Transiberiana d’Italia. Seconda edizione dei Mercatini di Natale, a tema Harry Potter, nel centro de l’Aquila e mercatini di Natale anche a Magliano dei Marsi e ad Arischia. Al Palazzetto dei Nobili a L’Aquila torna La magica casa di Babbo Natale mentre prosegue a Capestrano il Villaggio di Natale. A partire dalle ore 15 di domenica la piazza, i vicoli e i dintorni di Colledimezzo si adorneranno per riscaldare e per accogliere tutti i visitatori che vorranno trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della tradizione.

MOSTRE – Si segnalano “Il riverbero dell’aceto“ allo Spazio Bianco e “Effetto Nespolo” presso la Galleria Arte Pentagono, I racconti del mare e altre storie al Museo delle Genti d’Abruzzo, Saligia, mostra di Arianno Bonamore al Civico 16. Tutte a Pescara.

CONCERTI – Tante le occasioni proposte dai locali: live e tributi a grandi artisti nazionali e internazionali. Venerdì Simona Molinari e I Solisti Aquilani saranno in concerto al Salinello Camping Village a Tortoreto



TEATRO – Sabato e domenica Enrico Brignano sarà al Palasport Papa Giovanni Paolo II di Pescara con Un’ora sola ti vorrei, uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo.

DISCO – Movida a non finire nel pescarese ma anche nell’aquilano e sulla costa teramana. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga. Al Blumax di Tortoreto venerdì sarà ospite Esme, sabato al PalaEventi di Giulianova si ballerà in compagnia di dj Molella.

Stando alle previsioni meteo pare che non ci si potrà concedere qualche escursione. Un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto riguarda la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.