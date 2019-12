Pescara, acquisite dal Comune 7 unità immobiliari confiscate

PESCARA – Il sindaco di Pescara Carlo Masci e l’assessore alle Politiche Sociali, Adelchi Sulpizio, accompagnati dal comandante della Polizia Muncipale, Danilo Palestini, e da dieci agenti hanno proceduto ieri mattina ad acquisire al patrimonio dell’amministrazione comunale 7 unità immobiliari riconducibili ad attività illecite portate avanti da famiglie e soggetti caduti nella rete dell’autorità giudiziaria. Si tratta di sei abitazioni e di un garage, così localizzati sul territorio comunale:

a) Via Colle Marino – 1 garage e un’abitazione;

b) Via Aterno – 2 abitazioni;

c) Via Sacco – 3 abitazioni.

Le strutture confiscate nella quasi totalità sono state trovate in precarie condizioni igienico-sanitarie e nelle prossime settimane saranno sottoposte a bonifica.

“L’operazione di oggi – ha detto l’assessore Adelchi Sulpizio – rientra nel piano della Legalità portato avanti da questa amministrazione che intende assolutamente intervenire in quelle sacche urbane dove personaggi e attività criminali l’hanno fatta da padrone favorendo illegittimità e irregolarità”.

Riguardo all’uso che l’amministrazione comunale vorrà fare di questi immobili, Sulpizio ha aggiunto: “che le abitazioni e il garage saranno destinate ad attività di carattere pubblico secondo gli scopi propri dell’ufficio Politiche sociali del Comune che sta vagliando varie possibilità da rendere note nei prossimi giorni”.

Il sindaco Carlo Masci si è congratulato con l’assessore Sulpizio e con la polizia municipale per l’operazione portata a termine e si è detto certo: “che questi spazi saranno impiegati nel modo migliore, nell’interesse della comunità”.

Si è trattato del secondo blocco di interventi ed altri ce ne saranno; ricordiamo infatti che già il 17 ottobre erano state presi in possesso dal Comune due alloggi di via Tevere.