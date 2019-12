Movida Pescara: locali per ballare nel fine settimana (20-22 dicembre)

Quali serate trovare il 20, 21 e 22 dicembre 2019 a Pescara per divertirsi? Disco, latino, milonga, liscio, per un weekend speciale

PESCARA – Siamo arrivati al terzo fine settimana di dicembre 2019. Natale è alle porte e si pensa a Capodanno ma prima ci sono ancora tantisime occasioni per ballare e divertirsi. Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara del 20, 21e 22 dicembre, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 20 dicembre

Alla Discoteca Momà a Collecorvino due aree per ballare: Area 1 Caraibico, Area 2: Reggaeton/disco. Al Natura Club nuova serata AyVamos, l’originale serata dedicata ai ritmi infuocati del Reggaeton, con le selezioni musicali di Dirty Mo. Special guest dj Polin. Torna il Swish Urban Party al Groove: in consolle Dj Shezzan e Fazer. Al Nettuno Christmas in love, con la musica di Damiano Almonti. Al Club Zero11 appuntamento con Thankds Mate con Sortl, Marco Cologno, Prisma e Gordon.

Al Cutty Sark torna “Arrogante” cena e disco con in consolle Claudio Corna e Nicole Simone. Omaggio donna entro le 00.30. Da Vini e Oli The Love Party con le selezioni di Umberto Palazzo dj. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino con Sabino El Gaucho tj. Nuovo appuntamento alle Torri Camuzzi con il venerdì Camuzzi Bistrot.

Sabato 21 dicembre

Alla discoteca Megà il Sabato A mi manera, Christmas Party: ospite speciale dj Luca Cassani. Cena con menù a base di pizza o di brace e dopocena in compagnia dei djs Jonathan Steri, Pino Titta, Andrea Germani e Pelè. Al Club Zero 11 serata con i djs Gianmarco Orsini e Mattia Diodati. Alla discoteca Magika serata Madame disco con i djs Enzo Di Pietro e Alberto Cantarini; voice Alessia Ferretti. Ospite speciale Herbert Ballerina. Cantieri di Villanova, in collaborazione con Natura Club, presentano una serata in compagnia di Fatima Haiji e TBA. Fashion by people al Lido 186: Live di Niki e selezioni musicali dei djs Luca Di Carlo e Matteo Di Medio.

Per gli amanti del caraibico nuova serata di Baraonda Latina nella location invernale dello stabilimento Medusa. Fico’s Disco Latin Club presenta lo stage e show di Riccardo Ciminari e Silvia Fontana. Il Nettuno beach propone “Feliz Navidad”: cena Giardino d’invern e disco con Caliente e Damiano.

Cena, Karaoke e disco al Camuzzi Bistrot. Al Momà a Collecorvino cena spettacolo con la Laura Pausini cover band e disco con dj Pino Corneli. Al Groove nuovo appuntamento con Squeeze! Resident dj Rastauno Sound & ShezZan. Lou Q dj set da Vini e oli. A Montesilvano l’Unicentro presenta una nuova serata danzante in compagnia di onia e Antonio.

Domenica 22 dicembre

Si balla all’Unicentro di Montesilvano dal pomeriggio ore 16.30 con i balli di gruppo no stop thè e dolcetti per tutti, e dalle 20.30 anche liscio con possibilità di cenare con menù alla carta. Sarà presente l’Orchestra Adamo e Dolores. Musica brasiliana con la Beto Banda da Vini e Oli. Matinee cubano con stage e serata all’Avenida di Montesilvano.