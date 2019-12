Singing Christmas, musica all’Accord Phoenix il 20 dicembre

L’AQUILA – Accord Phoenix propone alla cittadinanza aquilana, in vista delle imminenti festività natalizie, un concerto vocale strumentale affidato alla Corale Novantanove. Appuntamento il 20 dicembre alle ore 17.30 nello stabilimento di Accord Phoenix (Tecnopolo d’Abruzzo, S.S.17). La scelta della location, sicuramente irrituale, nasce dalla volontà di connettere la comunità con luoghi e spazi riconfigurati come scenari di esperienze, lavoro, progetti, ricordi.

Mutuato dalla tradizione medioevale, il nome di questa Associazione ricorda le “Novantanove Castella” che verso la metà del XIII sec. diedero vita alla Città di L’Aquila. Nata nel 1977 con l’intento di promuovere il genere polifonico di ogni epoca e civiltà, la Corale Novantanove è costituita da appassionati cultori della buona musica il cui repertorio spazia dal gregoriano alla polifonia moderna. Una notevole attività concertistica in vari centri d’Italia e la partecipazione a rassegne e concorsi hanno inserito questa formazione tra gli organismi più accreditati in Abruzzo ed in Italia per la diffusione della cultura musicale.

Ha collaborato con numerose orchestre e gruppi strumentali tra cui “I Solisti Aquilani”, l’Insieme Strumentale “Serafino Aquilano” l’Orchestra “Benedetto Marcello” di Teramo, l’Orchestra “Città Aperta” per l’esecuzione in prima mondiale della “Passio Christi” (2005) di A. Neri, la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, l’Orchestra e Coro dell’Accademia Musicale Pescarese, l’Orchestra dell’Estate Musicale Frentana, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese.

Dal 1984 l’Associazione organizza ogni anno la “Rassegna di Corali Polifoniche”, mantenendo ottimi rapporti culturali con i più importanti organismi della coralità nazionale ed estera.

Dopo il maestro fondatore Mario Tarquini, dal 1986 al 2004 il coro è stato diretto dal Maestro Pierangelo Castellani. Attualmente il direttore artistico è il Maestro Ettore Maria Del Romano, coadiuvato dal Maestro Mara Piccinini nell’istruzione del coro. Il cartellone della serata, raccolto sotto il titolo di “Singing Christmas”, inanella i più famosi canti natalizi provenienti da tutto il mondo. A conclusione del concerto sarà possibile effettuare la visita guidata alla fabbrica, ingresso gratuito alla serata.