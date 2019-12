Fine settimana del 20, 21 e 22 dicembre con tempo perturbato con piogge e anche quallche nevicata. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Una saccatura di origine atlantica raggiungerà poi il Mediterraneo centro-occidentale nel corso di venerdì, determinando un nuovo graduale peggioramento anche sul medio versante adriatico che si concretizzerà maggiormente nella giornata di sabato, quando è atteso il transito di un fronte freddo che potrà determinare fenomeni localmente intensi, talora anche a carattere temporalesco e nevicate a quote di medio-alta montagna in Appennino. Le temperature si manterranno sopra le medie del periodo a tutte le quote complice la ventilazione disposta prevalentemente dai quadranti meridionali, con Libeccio in intensificazione in quota e Scirocco sulle coste, in particolare al largo, mentre si potrà poi registrare un graduale calo termico nel corso del weekend. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 20 dicembre

Giornata inizialmente soleggiata sul medio versante adriatico ma con rapido aumento della nuvolosità per l’avanguardia di una nuova perturbazione atlantica che tra sera e notte porterà piogge e rovesci. Temperature in temporaneo rialzo per locali condizioni di Garbino, poi in diminuzione in quota entro la notte. Venti forti sudoccidentali in Appennino, Scirocco teso sulle aree costiere e pianure adiacenti. Mare da mosso a molto mosso.

Sabato 21 dicembre



Una nuova, intensa perturbazione raggiunge le regioni centrali con maggiori effetti sui versanti tirrenici. Al mattino coperto con piogge copiose sull’Abruzzo occidentale. Le precipitazioni raggiungeranno anche isettori adriatici abruzzesi, seppur molto attenuate. In serata netto miglioramento sui versanti adriatici, piogge che insistono invece sull’Abruzzo occidentale. neve solo a quote di alta montagna, in calo dalla sera verso i 1500m di quota. Temperature in calo nei valori massimi. Venti fino a moderati/tesi da OSO, forti in quota. Mari mossi al largo.

Domenica 22 dicembre

La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 2100 metri. Mare da mosso a agitato.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (20. 21 e 22 dicembre)

Pescara VEN – min 10° max 15° SAB – min 12° max 16° DOM – min 12° – max 16°

Chieti VEN- min 6° max 15° SAB – min 10° max 16° DOM – min 8° max 15°

Teramo VEN – min 7° max 13° SAB – min 8° max 14° DOM – min 8° max 14°

L’Aquila VEN – min 7° max 10° SAB – min 9° max 11° DOM – min 8° max 10°



