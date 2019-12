Cosa fare a Pescara nel terzo weekend di dicembre? In primo piano lo spettacolo di Enrico Brignano e i live musicali

PESCARA – Tra gli appuntamenti di Pescara e provincia del terzo weekend di dicembre spiccano il concerto di Cristiano De Andrè e gli appuntamenti natalizi. Per le mostre si segnalano “Il riverbero dell’aceto” allo Spazio Bianco e “Effetto Nespolo” presso la Galleria Arte Pentagono, I racconti del mare e altre storie al Museo delle Genti d’Abruzzo, Saligia, mostra di Arianno Bonamore al Civico 16. Degne di nota le Luci d’artista accese nel centro di Pescara.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara

Venerdì 20 dicembre

Dalle 20 e 30 a I giardini del the la cena Ugly Sweater. A partire dalle 21 si gioca a Il Cervellone al Cento4 Barreria Bistrot. Dalle 22.30 al Bat Post tributo ai Nirvana; musica metal allo Scumm. A partire dalle 22.30 al Loft 128 di Spoltore i Bicchierino canteranno i più grandi successi di Rino Gaetano. Dalle 23 al MamiWata musica punk e strumentale.

Sabato 21 dicembre

Alle 18 presso la Libreria Primo Moroni presentazione del libro “Un’avventura in Abruzzo” di Doretta Di Domizio, Luca Mancini e Francesca Santeusanio. Alle 18.30 alla Baslica dei Sette Dolori concerto di musica antica per organo e ottoni. Alle 21 Enrico Brignano sarà in scena al Palasport Papa Giovanni paolo II con Un’ora sola ti vorrei. Al Piano Terra tributo a Vasco Rossi con il duo Salerni-Balice Dalle 22 vino e musica al Babilonia: erata blues al MamiWata. A partire dalle 22.30 al Loft 128 di Spoltore i Jolly Blu proporranno i più grandi successi di Max Pezzali e degli 883. Dalle 23 musica electrofunk al Morrison, indie da Chupa La Chupoteria.

Domenica 22 dicembre

Dalle 18 nella cripta della Cattedrale di San Cetteo racconti nella notte più lunga dell’anno. Alle 19 allo Scumm Andrea Piermattei presenta Ditruzioni per l’uso. Dalle 20.30 all’Aurum per la rassegna Musicarte il concerto del Coro Teatinomenre a partire dalle 21 Enrico Brignano sarà in scena al Palasport Papa Giovanni paolo II con Un’ora sola ti vorrei; l Palatenda di Moscufo i GiornInfiniti renderanno omaggio alla muica dei Pooh: al Teatro Cordova lo spettacolo natalizio di beneficenza degli allievi della scuola teatrale Estrodestro. Dalle 21,30 al Futuro Imperfetto 2.0 live di Miriam Ricordi mentre dalle 22 in piazza della Rinascita Erica Mou canterà i brani che hanno fatto la storia delle donne.