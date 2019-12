Presepi in Abruzzo 2019-2020: ecco dove e quando

Il Presepe in Abruzzo vanta una tradizione antica che rivive nel Periodo dell’Avvento e non solo. Le più importanti iniziative in Regione

REGIONE – Da quando nel lontano 1223 San Francesco realizzò a Greccio, con l’aiuto della popolazione locale e di Giovanni Velìta, un presepe vivente con l’intento di ricreare la mistica atmosfera del Natale di Betlemme, l’usanza di rievocare la nascita del Bambin Gesù si diffuse in tutte le Regioni d’Italia.

In Abruzzo la tradizione del Presepe è antica e molto sentita e si manifesta con l’allestimento, nel periodo natalizio, di numerose riproduzioni della Natività. In alcuni borghi si organizza una rappresentazione con figuranti umani, che spesso sono gli abitanti del posto; in altri vengono allestiti percorsi con più presepi da ammirare nel corso di una passeggiata. Ma non mancano mostre di presepi artistici nelle Chiese o in spazi messi a disposizione della comunità o anche singole opere d’arte meritevoli di essere segnalate per l’estro e la sensibilità di chi li ha realizzate.

Anche quest’anno la tradizione del Presepe vivente si rinnoverà a Colonnella, Pereto, Pacentro, Bussi sul Tirino, Scafa. Torneranno il caratteristico presepe subacqueo a Villalago e quello realizzato con personaggi in cartapesta a grandezza naturale a Civitella Alfedena mentre Santo Stefano di Sessanio illuminerà per il terzo anno i suoi vicoli con le calde luci dei presepi sparsi qua e la.

Di seguito l’elenco (in costante aggiornamento) delle iniziative dedicate al Presepe e alla Natività che si potranno trovare in Regione.

Elenco dei presepi viventi e delle mostre di presepi artistici in Abruzzo

DICEMBRE

Mostra presepi – Atessa (permanente)

1 dicembre – 6 gennaio

Mostra di Presepi artistici a Città Sant’Angelo (PE)

6 dicembre – 6 gennaio

7 – 8

7-20

Presepi diffusi a Santo Stefano di Sessanio (AQ)

8-15

Presepi in luce – Catignano (PE)

8 dicembre – 6 gennaio:

8 dicembre – 8 gennaio

Presepi artistici a Roseto degli Abruzzi (TE)

21

Presepe vivente a Cugnoli (PE)

26

Presepe vivente a Pacentro (AQ)

Presepe vivente a Pereto (TE)

28

Presepe vivente a Bussi sul Tirino (PE)

Presepe vivente a Bolognano (PE)

29

Presepe vivente a Scafa (PE)

Presepe subacqueo a Villalago (AQ)

28-29

Presepi in mostra a Petrella Liri (AQ)

6 gennaio

Presepe vivente a Colonnella (TE)