Capodanno 2020 in Abruzzo: cenoni, serate, suggerimenti

Musica, divertimento e gusto a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. Gli appuntamenti per la notte di San Silvestro in Regione

Cosa fare la sera e notte di Capodanno? Ogni anno la domanda è sempre la stessa. A volte capita di aver deciso da tempo, avendo pianificato tutto senza lasciare niente al caso, ma spesso accade che ci si ritrovi al 31 dicembre senza aver ancora in mente nulla. Gli appuntamenti in Abruzzo per la serata di San Silvestro, dal nome dal santo associato, sono tanti e per tutti i gusti.

CAPODANNO: PESCARA – CHIETI – TERAMO – L’AQUILA

Protagonista del Capodanno Pescarese sarà la musica. A salire sul palco sarà Matthew Lee, performer, pianista e cantante che alle 22 salirà sul palco allestito in piazza della Rinascita (Salotto) insieme con la sua band. Prima di lui l’attore e cabarettita pescarese Marco Papa. Torna puntuale l’appuntamento con il “Capodanno Amicizia”, l’originale festival che si terrà al Pala Dean Martin di Montesilvano. Quest’anno saranno proposte proporre diverse soluzioni per creare un progetto in grado di accontentare diverse fasce di pubblico.

Nel teatino spiccano le location suggestive, dai Castelli alle dimore storiche come quella del Castello di Septe e di Semivicoli, passando per le cantine. Nel teramano si segnala occasione di trascorrere il Capodanno al PalaEventi di Giulianova con cenone e notte della Taranta. A L’Aquila tante piazze coinvolte in eventi, in Piazza Duomo il concerto che accompagnerà il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte.

Tanti i tradizionali veglioni e numerose le serate disco proposte dai locali, sia a Pescara (Megà, Tortuga, Nettun beach, Tre Palme, 4 Vele, Magika) sia in altre zone della regione (Mya, Palazzo Lepri, Gattopardo).

Cercheremo di darvi qualche suggerimento per passare un Capodanno 2019 all’insegna del divertimento, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Cliccando su ogni provincia nel link in alto presente sarà possibile sfogliare i dettagli i principali appuntamenti per la notte più lunga dell’anno con le nostre selezioni.