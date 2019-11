Mercatini di Natale 2019 in Abruzzo: dove e quando

Tra luci, colori, profumi, sapori e suoni in Abruzzo tornano i mercatini di Natale, per vivere al meglio la magia dell’Avvento

L’Avvento è alle porte e si avvicina il tempo dei mercatini natalizi, la cui tradizione affonda le radici nella cultura mitteleuropea del Medioevo. Nacquero, infatti, nei territori compresi tra la Germania e l’Alsazia nel XIV secolo; il primo in assoluto ebbe luogo a Dresda il lunedì precedente il Natale del 1434. Conosciuti inizialmente come Mercatini di San Nicola, dopo la riforma luterana del 1517 cambiarono il loro nome in Christkindlmarkt (Mercato del Bambino Gesù) e si diffusero in tutta la Germania. Nel tempo l’interesse verso queste mostre è cresciuto fino ad espandersi un po’ ovunque.

L’inconfondibile e romantica magia dell’Avvento è viva e presente in Abruzzo e da qualche anno a questa parte i Mercatini di Natale animano diverse località, ognuno con un fascino unico.

Aggirarsi tra casette in legno addobbate a festa da luminarie e festoni e bancarelle è una esperienza che conquista grandi e piccini. É l’occasione per curiosare in cerca di oggetti artigianali da acquistare, per trovare idee regali originali o per assaporare i prodotti tipici del territorio. Ovunque non mancano canti e cori natalizi, giochi e giostre e in molti casi Babbo Natale apre le porte della sua magica casa per incontrare i più piccoli. Luci, colori, profumi, suoni per una atmosfera magica come solo quella del Natale sa essere.

Vogliamo segnalarvi i mercatini che si terranno in Regione nelle prossime settimane, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Calendario Mercatini di Natale in Abruzzo nel 2019

NOVEMBRE

22-24

Mercatini di Natale a Campo di Giove (AQ)

Mercatini di Natale a Roccaraso (AQ)

24

29-30

Mercatini di Natale a Campo di Giove (AQ)

Mercatini di Natale a Roccaraso (AQ)

Natale nel Borgo a Tussio (AQ)

DICEMBRE

1

Mercatini di Natale a Campo di Giove (AQ)

Mercatini di Natale a Roccaraso (AQ)

Natale nel Borgo a Tussio (AQ)

6-8

Mercatini di Natale a Campo di Giove (AQ)

Mercatini di Natale a Roccaraso (AQ)

6-6 gennaio

Magie di Natale ad Avezzano (AQ)

7-8

Mercatini di Natale a Pacentro (AQ)

13-15

Mercatini di Natale a Campo di Giove (AQ)

Mercatini di Natale a Roccaraso (AQ)

20

Mercatini di Natale di Harry Potter a L’Aquila

20-22

Mercatini di Natale a Campo di Giove (AQ)

Mercatini di Natale a Roccaraso (AQ)