Cosa fare a Teramo nel fine settimana dal 20 al 22 dicembre? In primo piano i mercatini di Natale, le serate disco con Esme e dj Molella

TERAMO – Al centro del secondo weekend di dicembre ci sono mercatini di Natale, serate disco e i live musicali. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi di Teramo e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

A Ripattoni di Bellante si rinnova l’appuntamento con Il Borgo di Babbo Natale, l’evento Natalizio riservato a grandi e piccini per riscoprire la vera magia del Natale.

Venerdì 20 dicembre

Dalle 18.30 Simona Molinari e I Soliti Aquilani saranno in concerto al Salinello Camping Village a Tortoreto. Dalle 21 concerto gospel a Giulianova. Nuovo appuntamento al Victory pub di Roseto degli Abruzzi; si gioca al Cervellone quiz al Bar Interamnia di Teramo. Dalle 22 a Giulianova il live di Regina Queen Experience. Si balla latino al BluMax di Tortoreto, dove queta settimana sarà ospite Esme, ma si balla anche al Mya in Val Vibrata.

Sabato 21 dicembre

Il Villaggio di Natale arriva a Mosciano Sant’Angelo, con addobbi, mercatini, stand gastronomici, casette gonfiabili, animazione, mascotte e musica. Dalle 20.30 si canta al karaoke all’Hotel Villa Luigi di Martinicuro mentre alle 21 al Kursal di Giulianova va in scena Fontamara. Nuovo appuntamento Silver Moon al Mya in Val Vibrata. Al Palaeventi di Giulianova si balla in compagnia di dj Molella.

Domenica 22 dicembre

Dalle 15 alle 22 torna la Casa di Babbo Natale a Torano Nuovo mentre a Torricella Sicura torna La slitta di Babbo Natale. Cantine aperte da Faraone Vini a Giulianova. Dalle 18 milonga di Natale al Sayonara Beach a Tortoreto, live di Direzioni Parallele al Mood Cafè di Pineto e concerto dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese al Teatro Comunale di Atri. In serata cena spettacolo al Novavita Beach a Giulianova; si balla al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo.