Cosa fare il fine settimana del 20, 21 e 22 dicembre nel teatino? In primo piano appuntamenti natalizi ed eventi musicali

CHIETI – Tra gli eventi di questo terzo weekend di dicembre spiccano gli appuntamenti natalizi, live e tributi a grandi artisti italiani e internazionali ed eventi natalizi. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Venerdì 20 dicembre 2019

Dalle 20.30 al Teatro Comunale Fenaroli di Lanciano la prima rassegna nazionale di Cori di montagna. Una serata da non perdere in cui si vicrà la magia del Natale attraverso i brani tipici del repertorio alpino/popolare nazionale. Dalle 21 all’uditorium Cianfaran a Choeto il concerto del Cuneman 5Th accompagnato da Mauro Ottolini. Dalle 22 al Siren’s Corner di Francavilla al mare tributo ai Coldplay degli Headplay e al Paone and Coffee a Lanciano quello agli AC/DC; all’Hostaria del Castello di Ortona arriva la musica italiana di Direzioni Parallele. Dalle 22.30 allo Stammtisch Tavern di Cheti calo serata in compagnia dei grandi successi di Duran Duran e Simple Minds Si balla al Poker di Lanciano.



Sabato 21 dicembre 2019

Dalle 21 Freak live al FuoriCorso di Chieti e serata dedicata al Rock italiano al Cafè Racer. partiredalle 22 al St Vincent Pub di Vacri i Rino e gli altri canteranno le più belle canzoni di Rino Gaetano. Dalle 22.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo Sheerio riproporrà le hits di Ed Sheeran mentre al Paone and Coffee saliranno sul palco di Direzioni Parallele.

Domenica 22 dicembre 2019

A partire dalle ore 15 la piazza, i vicoli e i dintorni di Colledimezzo si adorneranno per riscaldare e per accogliere tutti i visitatori che vogliono trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della tradizione. Dalle 21 serata caraibica al Mondo Bongo di Francavilla al mare.