Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati dalla Regione del 4 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo del 4 aprile 2020: in attesa dei dati del bollettino di oggi sono complessivamente 1563 i casi positivi in Regione

REGIONE – Covid 19 resta l’argomento di attualità più discusso anche in Abruzzo e nuova giornata con la rassegna delle notizie ad asso collegato. Nella giornata di ieri il Presidente Marsilio con gli altri presidenti delle altre Regioni sono stati in videoconferenza con Conte per fare il punto della situazione. Il governatore ha voluto ringraziare il vescovo di Avezzano, Pietro Santoro, che come diocesi dei Marsi ha donato un ventilatore all’ospedale di Avezzano. Atti di generosità che non sono mai mancati in questo periodo di emergenza. Restiamo in attesa del nuovo bollettino con i dati del 4 aprile 2020 vediamo gli ultimi del 3 aprile forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità: sono complessivamente 1563 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri si registra un aumento di 66 nuovi casi. Sono 361 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 76 in terapia intensiva mentre gli altri 864 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

NOTIZIE SU CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 4 APRILE 2020