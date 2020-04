Coronavirus, San Salvo: vicinanza e affetto dal Sindaco di Wozniki

San Salvo e il paese polacco, conociuto con l’Erasmus, avrebbero dovuto sottoscrivere la Dichiarazione di amicizia e gemellaggio

SAN SALVO (CH) – Michal Alozsko, sindaco di Wozniki in Polonia, ha inviato una lettera a Tiziana Magnacca, Sindaco di San Salvo, per esprimere un sentimento di vicinanza, suo e dei concittadini, in un momento così complicato per l’emergenza Coronavirus.

Wozniki è una città che San Salvo ha avuto modo di conoscere lo scorso anno nel corso degli scambi Erasmus, organizzati dalla scuola media “Salvo D’Acquisto”, e con la quale si sarebe dovuto sottoscrivere quest’anno, nel 750esimo della sua fondazione, la Dichiarazione di amicizia e gemellaggio.

“Le parole del collega sindaco mi hanno toccato nel profondo – ha dichiarato il Primo cittadino, che ha voluto condividere la lettera pubblicandola sulla pagina ufficiale Facebook del Comune- esprimono vicinanza e solidarietà. A nome di tutta la sua comunità assicura preghiere in questo momento difficile chiedendo l’intercessione del nostro patrono san Vitale per invocare la misericordia di Dio e la grazia di salute per tutti i malati e i sofferenti. Parole gradite che confortano nella condivisione di un sentimento di fede”.

Il testo della lettera

“Di fronte a una tragedia così grande che ha colpito il mondo intero, e in un modo così crudele, soprattutto il vostro Paese,vorrei comunicare le parole di incoraggiamento che corrono da ogni abitante del nostro Comune. Ci uniamo a voi. Vogliamo mostrare la nostra solidarietà con il vostro dolore e tristezza a causa della perdita dei propri cari e nella lotta contro la minaccia del virus. Osserviamo con ammirazione il lavoro dei servizi medici italiani e i loro sforzi per ogni vita umana. Vediamo il vostro coraggio la vostra professionalità e attingiamo la speranza dal vostro innato entusiasmo e da questa affermazione di vita che date al mondo anche in circostanze così difficili.

Anche in Polonia viviamo la stessa condizione epidemica e stiamo lottando contro l’enorme minaccia che comporta il Coronavirus. Nel 2020 volevamo celebrare il 750° anniversario della città di Wozniki. Volevo invitarvi a celebrare questo Giubileo insieme a noi. Uno dei punti della cerimonia doveva essere la firma della dichiarazione di amicizia e gemellaggio. Un documento che avrebbe sigillato ufficialmente la collaborazione tra le nostre città. Ora so che tutti questi piani devono essere corretti e le celebrazioni celebrazioni spostate in un data. Spero profondamente che ci incontreremo il prossimo anno per celebrare la nostra amicizia e il desiderio di collaborare.

Anome degli abitanti del Comune di Wozniki vi assicuro la nostra preghiera. Per intercessione di San Vitale, il vostro patrono, chiediamo a Dio la Misericordia e la grazia di salute per tutti i malati e i sofferenti. Con l’augurio che la prossima Pasqua ci riempia di speranza”.