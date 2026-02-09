Morte di Antonino Zichichi, Pagano: “Perdita enorme per la scienza e per l’Abruzzo”

REGIONE – “La morte del professor Antonino Zichichi è una perdita enorme per la scienza italiana e internazionale. Per l’Abruzzo se ne va anche un amico vero, una figura che ha sempre guardato con attenzione e rispetto alle straordinarie potenzialità dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, contribuendo a farne un punto di riferimento mondiale”.

A dichiararlo è Nazario Pagano, presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera e segretario regionale di Forza Italia Abruzzo.

Pagano sottolinea come Zichichi abbia incarnato un’idea di scienza capace di unire, di dialogare con i giovani e di costruire futuro. Il suo legame con l’Abruzzo, aggiunge, è stato autentico e profondo, un rapporto che ha lasciato un segno nella comunità scientifica e nel territorio.

“Zichichi ha rappresentato una visione alta della ricerca, capace di ispirare generazioni e di valorizzare le eccellenze italiane. Alla sua famiglia, alla comunità scientifica e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo la mia vicinanza e il mio ringraziamento per ciò che ha lasciato al Paese”.