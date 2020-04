Covid19, Premi Flaiano: al via la campagna di sensibilizzazione

I premi Internazionali Flaiano hanno lanciato ieri una campagna di sensibilizzazione sui vari mezzi di comunicazione, per l’emergenza Coronavirus

PESCARA – I premi Internazionali Flaiano hanno lanciato da ieri, venerdì 3 aprile, una campagna di sensibilizzazione attraverso i vari mezzi di comunicazione, per l’emergenza Covid-19 invitando le persone a rimanere in casa, secondo le disposizioni dei decreti legislativi e della D.PC. In questo modo i Premi vogliono contribuire a sostenere il difficile momento che stiamo vivendo (#resta ancora a casa).