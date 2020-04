Comune Sant’Omero, soddisfazione per l’intervento dello Stato

Dallo Stato arriveranno 175mila euro per sistemare la tensostruttura di Via dello Sport, danneggiata a seguito della nevicata del 2017

SANT’OMERO (TE) – Sono stati approvati dalla Protezione Civile Nazionale, su proposta della Regione Abruzzo, i finanziamenti per i Comuni a ristoro dei danni della storica nevicata del Gennaio 2017.

Al Comune di Sant’Omero è stato riconosciuto un danno da € 175.000,00 per il rifacimento della tensostruttura in Via dello Sport.

La domanda era stata inoltrata, per tempo e completa di tutto il necessario, dall’Ufficio Tecnico comunale nel 2017 a seguito della calamità naturale.

Il Sindaco Andrea Luzii ha dichiarato: “Nonostante il brutto periodo che stiamo attraversando è arrivata una buona notizia per il nostro Comune. Il finanziamento ottenuto ci permetterà di ripristinare la tensostruttura vicina al campo sportivo e di restituirla ancora più bella e funzionale alla nostra Comunità. Ringrazio il sottosegretario D’Annuntiis per aver accolto la nostra richiesta inserendola nel piano regionale degli interventi finanziabili”.

L’Assessore ai lavori pubblici Adriano Di Battista ha aggiunto: “Sono sempre più evidenti i risultati del lavoro che abbiamo iniziato nel 2014: tante opere, tutte visibili, sul nostro territorio. Siamo già operativi per predisporre gli atti necessari a fare in modo che, in breve tempo, inizi il ripristino della tensostruttura”.

Ha chiuso l’Assessore allo sport Alessandra Di Pierdomenico: “Dopo il completamento dell’opera, metteremo l’impianto a disposizione di tutte le associazioni sportive e dei cittadini. Ricordiamo che è polifunzionale e sarà sicuramente apprezzato ed utile a tanti sport”.