Ruzzo Reti, nuova modalità per pagare le bollette

Dal 6 aprile si potranno pagare le bollette previa richiesta, telefonicamente o via mail, di un link per l’operazione di versamento

TERAMO – La Ruzzo Reti ha comunicato che, per favorire il rispetto da parte di cittadini delle disposizioni del Decreto “Io resto a casa”, ha messo a punto una nuova modalità di pagamento che, già da lunedì 6 aprile 2020, permetterà di pagare le bollette comodamente da casa.

Basterà richiedere il link per l’operazione di versamento chiamando, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 il numero verde 800.064.644 oppure, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00, i numeri: 0861.310332 – 0861.310324 – 0861.310328 – 0861.310329 – 0861.310327. In alternativa, è possibile ricevere il link via mail richiedendolo a ufficio.protocollo@ruzzo.it.

Si riceverà così, via mail o via sms, il link, personalizzato in base al proprio codice cliente, su cui cliccare per avviare le fasi di pagamento che potrà essere effettuato con carta di credito oppure accedendo ai servizi online del proprio conto corrente, se abilitato, con tutta la sicurezza garantita dai circuiti internazionali.