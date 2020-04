Sostegno persone in difficoltà, raccolta fondi al via a Guardiagrele

Il sindaco Del Pozzo: “Pensiamo al futuro, un gesto di generosità può aiutare nei prossimi mesi molte persone in difficoltà”

GUARDIAGRELE – Con lo stato di emergenza sanitaria e le relative restrizioni di sicurezza, si sono determinate gravi conseguenze di natura economica che incidono pesantemente sulla vita di molte famiglie di Guardiagrele.

“Abbiamo pensato ad un’iniziativa di solidarietà – spiega il Sindaco Simone Dal Pozzo – per rivolgere uno sguardo al prossimo futuro e per andare incontro alle persone che maggiormente stanno subendo le conseguenze dell’emergenza. Gli strumenti di natura economica messi in campo sia in termini di sussidi economici di solidarietà alimentare (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020) sia, più in generale, di sostegno al reddito anche in conseguenza della sospensione delle proprie attività e comunque, a ragione degli effetti negativi dell’emergenza (Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 18) rischiano di non essere sufficienti. La nostra amministrazione quindi, in modo previdente, sta procedendo all’attivazione di ogni misura utile anche in considerazione di ciò che potrà accadere in termini di effetti non previsti sia, comunque, a seguito della cessazione dell’emergenza epidemiologica”.

Per fare fronte all’emergenza di natura economica si è pensato ad un’ulteriore misura (votata all’unanimità dalla Giunta Comunale ed inserita in apposita delibera): una raccolta di fondi di solidarietà #iostostengoguardiagrele

Per l’iniziativa di solidarietà è stato messo a disposizione un conto corrente del comune di Guardiagrele presso Poste Italiane contraddistinto dal codice

IBAN: IT 98 U 07601 15500 000016732661

I fondi raccolti nel conto corrente avranno una destinazione vincolata a sostenere le necessità essenziali di carattere economico e sociale dei cittadini del comune di Guardiagrele legate all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

“Faccio appello a tutti quelli che hanno a cuore Guardiagrele: concittadini che non versano in situazioni di difficoltà, guardiesi nel mondo, aziende, associazioni. Chi vorrà versare con generosità qualsiasi somma, anche piccola e con la garanzia dell’anonimato, dovrà semplicemente inserire nella causale ‘Emergenza COVID 19 – Guardiagrele’.

La prima dotazione del conto sarà di 5.000 € messi a disposizione dal bilancio comunale.