Risorse per le famiglie in difficoltà, Il Punto critica la locandina

ROSETO DELI ABRUZZI – “La nostra Associazione, davanti all’emergenza mondiale causata dalla diffusione del Coronavirus, ha deciso di adottare un basso profilo e mettere da parte le questioni politiche nella consapevolezza di quanto difficile possa essere portare avanti l’azione amministrativa in un contesto completamente nuovo e totalmente disarmante, viste le conseguenze che ne sono derivate. Stavolta, però, non possiamo tacere.

Trovarsi davanti ad un vero e proprio spot elettorale con il quale il Partito Democratico rosetano si arroga il merito di aver provveduto a far fronte alle esigenze di chi si trova in uno stato di difficoltà è vergognoso. La distribuzione di aiuti economici è frutto di una decisione adottata a livello nazionale che fa emergere a chiare lettere l’esistenza di situazioni di povertà sulle quali nessuno ha il diritto di speculare, men che meno l’attuale amministrazione comunale, la quale vorrebbe riconquistare consensi sfruttando il tragico momento e facendo cadere nel dimenticatoio tutto il “non fatto” in circa quattro anni di governo della nostra città.

Denunciamo, con profonda indignazione, come si stia cercando di ottenere un beneficio con questa campagna mediatica. Ora come ora l’unica cosa da fare è lavorare a testa bassa e garantire una corretta, equa e soprattutto trasparente gestione dei fondi statali nei confronti di tutti i cittadini bisognosi”. Lo riferisce in una nota l’Associazione ”Il Punto” di Roseto degli Abruzzi.