Tutela della salute degli agenti Municipale a Giulianova

Di Carlo: “Una dimostrazione d’attenzione verso il nostro corpo di Polizia Municipale non solo per salvaguardare la loro salute ma per tutelare i cittadini“

GIULIANOVA – L’Assessore alla Polizia Municipale Marco Di Carlo in accordo con il Comandante Roberto Iustini, ha deciso di adottare specifiche misure di sicurezza per gli agenti, che stanno svolgendo il lavoro di controllo ed assistenza alla cittadinanza, in questo momento di emergenza sanitaria.

A tal proposito, per tutelare la salute dei Vigili Urbani, si è pensato di dividere il corpo di Polizia Municipale in tre gruppi distinti, che non verranno mai a contatto tra loro, nella gestione del lavoro quotidiano.

Il primo gruppo d’agenti è in servizio all’Ufficio di Comando, mentre altri due gruppi sono stati collocati nella Sala Consigliare e nell’ufficio riservato al Presidente del Consiglio e agli Assessori, e sono stati dotati di tutti i dispositivi sanitari di protezione e degli strumenti tecnologici necessari per svolgere le loro funzioni.

“Anche per quanto riguarda le uscite giornaliere abbiamo disposto delle regole di prevenzione per evitare il contagio tra gli agenti – spiega l’Assessore Marco Di Carlo – infatti abbiamo assegnato ad ogni vigile un compagno fisso, così che se uno dei due dovesse contrarre il virus, l’altro verrebbe messo subito in quarantena obbligatoria. Una dimostrazione d’attenzione verso il nostro corpo di Polizia Municipale che riteniamo assolutamente necessaria, non solo per salvaguardare la loro salute ma per tutelare i cittadini, svolgendo loro, appunto, un servizio di pubblica sicurezza”.

In allegato foto degli agenti di Polizia Municipale.