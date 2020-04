Giochi per bambini a Teramo a favore delle famiglie più bisognose

D’Alberto: “Mai come in questo periodo è apparso importante consentire ai bambini e ragazzi, costretti come tutti a rimanere chiusi in casa”

TERAMO – Oggi viene dato il via ad una iniziativa di significativo impatto sociale, che l’amministrazione ha realizzato in collaborazione con l’azienda ‘Lisciani Giochi’. Denominata “Teramo Giochiamo” essa consiste nella donazione a famiglie più bisognose, di giochi a sua volta offerti all’amministrazione dalla ditta teramana produttrice di giocattoli. “Ringrazio la Lisciani Giochi per la sensibilità dimostrata – sottolinea il Sindaco Gianguido d’Alberto -. Mai come in questo periodo è apparso importante consentire ai bambini e ragazzi, costretti come tutti a rimanere chiusi in casa per la protezione dal Coronavirus, di poter esprimere la propria fantasia e trovare momenti di svago che tra l’altro mi auguro possano essere trascorsi con gli stessi genitori, occasione forse irripetibile”. I giochi saranno distribuiti tramite i volontari che operano nel COC.

La situazione dei buoni-spesa

Sono circa 300 le domande pervenute finora relative alla richiesta di buoni spesa di cui all’Ordinanza della Protezione civile dello scorso 29 Marzo. La considerevole risposta conferma quanto fosse attesa l’iniziativa del Governo, immediatamente attuata – tra le prime in Italia – dal’amministrazione comunale di Teramo. Si coglie l’occasione per ricordare le modalità con le quali possono essere presentate le domande: in posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it; a mano, presso l’Ufficio protocollo dell’Ente, nella sede di via della Banca o in quella attivata per l’occasione nel Parco della Scienza, entrambi con i seguenti orari straordinari: tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.30 e di martedi e giovedi anche dalle 15.00 alle 17.30. Ma soprattutto l’amministrazione torna a sottolineare l’importanza della veridicità delle autocertificazioni che vengono fornite per ottenere il beneficio. In caso di mendicità delle stesse, si fa presente che non solo si decade dal diritto all’ottenimento dei buoni spesa ma si deroga al senso di responsabilità cui tutti siamo chiamati in questo periodo, fornendo un pessimo segnale di rispetto civico.

Mascherine ad enti ed associazioni

Il COC ha consegnato oggi 1700 mascherine ad associazioni ed enti più esposte al contagio. I Dispositivi di Protezione Individuale, vanno a: Casa di riposo “G. De Benedictis”, Casa di riposo “City Residence”, Casa circondariale, Caritas, Banco Alimentare, Servizi sociali, COPE. Anche in questo caso, il Centro Operativo Comunale, conferma la sua funzione centrale, continuando ad operare senza sosta, grazie ai tecnici e ai volontari che assicurano il proprio impegno, testimoniandosi come punto di riferimento di primaria importanza nella difficile situazione che tutti stiamo vivendo.