Coronavirus in Abruzzo, aggiornamento dati del 2 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 2 maggio 2020: in attesa del bollettino si riparte da 297 ricoverati con 16 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 2 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da cifre incoraggianti: nella giornata di ieri si erano registrati 18 nuovi casi, un calo della pressione negli ospedali e 4 decessi.

Fa rumore l’ordianza, firmata dal Presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che consente qualche libertà in più ai cittadino: toelettatura degli animali di compagnia, attività motorie su tutto il territorio comunale, attività di pesca, passeggiate a cavallo, allenamento e addestramento di cani, taglio dei boschi e raccolta della legna, cibo da asporto anche con servizio ‘drive’, possibilità di raggiungere le seconde case per manutenzione, di andare in auto insieme o sulle moto in due se si risiede nella stessa abitazione. In particolare il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Sara Marcozzi, si dice sorpresa che siano permesse alcune attività per nulla urgenti e attende la pubblicazione perchè su whatsapp ne circolano due versioni.

Il Dipartimento Lavoro di Regione Abruzzo ha ritenuto di fare chiarezza rispetto alla diffusione su organi di stampa di dati parziali e non aggiornati della Cassa integrazione in deroga. Ammonta a circa il 60% il dato delle domande lavorate alla data del 30 aprile, presentate dalle aziende per l’erogazione della Cassa integrazione in deroga. Le altre ono in fase di correzione o dovranno essere integrate. Intanto il Capogruppo in Consiglio regionale Abruzzo, Testa, e l’Assessore al Turismo, Commercio e Grandi Eventi al Comune di Pescara, Cremonese, hanno scritto al Premier Conte per chiedere l’esenzione e sospensione dei pagamenti delle utenze di private abitazioni e degli esercizi commerciali che sono stati costretti a chiudere l’attività, per i mesi interessati dall’emergenza sanitaria. In vista dell’imminente passaggio alla Fase 2, si studiano nuove misure per la mobilità locale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 2 MAGGIO 2020

Nel primo pomeriggio sarà disponibile il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 2 MAGGIO 2020