Fase 2, da casa alla strada in sicurezza: il decalogo per i ciclisti

Nell’attesa che riparta la nuova stagione agonistica, Federciclismo Abruzzo ha stilato un decalogo per gli appassionati delle due ruote

PESCARA – Il ciclismo riparte, con diversi problemi, perché nulla ovviamente é come prima dello stop forzato legato all’emergenza Coronavirus. Nell’attesa che siano stabiliti i criteri per la formulazione di un calendario di gare e campionato regionali, con la stagione che si allungherà fino a novembre, la Federciclismo Abruzzo ha stilato un decalogo per gli appasionati delle due ruote.

Sfida te stesso non i confini – Resta nel raggio della tua Regione. Così domani correrai dove vuoi Scegli l’uscita solitaria – Pedala da solo ed evita le strade affollate. Diffondi solo buon senso – Combatti i germi. Contieni saliva e muco in fazzoletti monouso Fai brillare il tuo talento – Igienizza spesso e non spartire la borraccia Difendi il tuo panorama – Riponi rifiuti in tasca o nei cestini Occhi aperti dietro le lenti – Ricordati di utilizzare gli occhiali Copri il volto, scopri la grinta – Porta con te mascherina, guanti e gel igienizzante Goditi un splendido riposo – A fine allenamento igienizza l’attrezzatura Allena tutti al buon esempio – Diffondi questi valori nel team, tra amici e appassionati di ogni età #iovadoinbici – Scelgo la bici come mezzo di trasporto nelle mie attività