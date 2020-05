Riapertura cantieri, le richieste dell’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila

Invitate le istituzioni ad un tavolo di confronto per definire e condividere vari apetti prima dell’effettiva riapertura dei cantieri

L’AQUILA – L’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, con una nota, ha invitato le istituzioni all’apertura di un tavolo di confronto per definire e condividere tutti gli aspetti prima di poter procedere con l’effettiva riapertura dei cantieri disposto dal DPCM 26 aprile 2020.

Ritiene infatti che l’apertura dei cantieri debba essere necessariamente preceduta da una corretta attribuzione di compiti e responsabilità; che, rilevata l’oggettiva impossibilità di riprendere i lavori in questa fase, i necessari tempi di attuazione siano da considerarsi proroga per l’ultimazione dei lavori; che venga sospesa l’efficacia di ogni provvedimento sanzionatorio connesso ai tempi imposti dalle vigenti normative speciali per la ricostruzione; che sia fatta chiarezza sull’assimilazione del contagio da COVID-19 alla malattia professionale; che al fine di rendere poi operative e snelle le scelte del redigendo protocollo, si costituiscano uno o più comitati, coinvolgendo anche le autorità sanitarie ed ispettive.