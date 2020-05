Raiano, agevolazioni fiscali: ecco il contenuto dalla delibera

RAIANO – “Il Comune di Raiano in questo momento difficile, soprattutto dal punto di vista economico, farà di tutto per venire incontro a chi ha avuto danni dall’emergenza Covid 19 insieme ai responsabili e, verificate le disponibilità di bilancio, si metteranno in atto tutte le misure necessarie”. Lo riferisce il Sindaco Marco Moca. Di seguito un’estratto della delibera del 2 maggio 2020.

DELIBERA

Di dare mandato ai competenti uffici di verificare la possibilità di concedere agevolazioni in ordine alla COSAP in favore dei pubblici esercizi i quali, per garantire il maggiore distanziamento tra i tavoli, avranno la necessità di occupare suolo pubblico adiacente al locale;

il Comune non richiederà il pagamento della COSAP per le concessioni di occupazioni di suolo pubblico nel periodo dall’11 marzo alla cessazione del lockdown alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in dehors annessi a pubblici esercizi, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande/laboratori in chiosco, e a quelle di commercio su aree pubbliche, tutte sospese dalle misure di contenimento della diffusione del coronavirus.

il Comune non richiederà il pagamento della COSAP per le concessioni di occupazioni di suolo pubblico nel periodo dall’11 marzo alla cessazione del lockdown alle imprese impegnate nella ricostruzione post sisma, tutte sospese dalle misure di contenimento della diffusione del coronavirus.

di dare altresì mandato a tutti i Responsabili competenti per materia di verificare la possibilità di introdurre riduzioni della TARI per quelle categorie di utenza – in prevalenza non domestiche – che hanno dovuto sospendere l’attività o esercitarla in forma ridotta, a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

di attuare un intervento di sospensione delle rette dovute dalle famiglie degli utenti del trasporto scolastico, riconoscendo come non dovuti gli importi a partire dal mese di marzo 2020 e, contestualmente, di dare mandato al responsabile del Servizio competente di effettuare i rimborsi dovuti;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/200.