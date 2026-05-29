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Meteo Abruzzo oggi

Meteo Abruzzo weekend dal 29 al 31 maggio 2026 all’insegna del bel tempo

Previsioni meteo per Abruzzo dal 29 al 31 maggio 2026: bel tempo ovunque. Le temperature nelle quattro province

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

sole forte

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it il del weekend dal 29 al 21 maggio trascorrerà all’insegna del tempo prevalente, anche se non mancherà qualche nota instabile nelle aree interne, dove sarà possibile qualche breve rovescio o temporale.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 29 maggio 

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Mare poco mosso.

Sabato 30 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Mare poco mosso.

Domenica 31 maggio

Persisteil campo di alte pressioni che abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.  Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila  (29-31 maggio 2026)

PESCARA

VEN – min 19° max 26°
SAB – min 17° max 27°
DOM – min 18° max 30°

CHIETI

VEN – min 17° max 26°
SAB – min 14* max 27°
DOM – min 16° max 30°

TERAMO

VEN – min 18* max 27°
SAB- min 15° max 29°
DOM – min 17° max 31°

L’AQUILA

VEN – min 14° max 25°
SAB – min 11° max 26°
DOM – min 14° max 26°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.