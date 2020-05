Teramo, video didattici per bambini e bambine: ecco dove

Si chiama “Io resto a casa…. ma insieme a voi” il progetto dei nidi comunali di Teramo durante l’emergenza Covid-19

TERAMO – In questo momento delicato per tutti, l’Amministrazione Comunale, d’accordo con il personale degli asili nido comunali, pur non potendo aiutare le famiglie a conciliare la loro vita familiare con quella lavorativa, ha voluto che i bambini e le bambine avvertissero comunque la presenza e la vicinanza delle loro maestre. Sebbene i nidi non rientrino nell’obbligo scolastico, le educatrici, impegnate in un percorso di formazione a distanza, non hanno voluto far perdere ai piccoli le opportunità di apprendimento e le abitudini quotidiane che li legano a loro e colmare, così, il vuoto relazionale che l’emergenza ha creato.

Pertanto, mettendosi in gioco e pur non avendo un approccio congeniale con le nuove tecnologie e i social, hanno realizzato brevi video didattici con giochi semplici creati in tempo reale, letture di storielle o favole raccontate e corredate di immagini divertenti e colorate, filastrocche e canzoncine da ascoltare a casa insieme ai genitori, e quando possibile, insieme ai loro nonni. I video sono disponibili sul sito, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune di Teramo.

“In queste settimane drammatiche – ha dichiarato l’assessore Core – i nostri bambini hanno visto profondamente sconvolte, da un giorno ad un altro, le loro vite, le loro abitudini di fronte ad una pandemia che certamente ai loro occhi sarà risultata difficilmente comprensibile. Così come per le loro famiglie, costrette a nuovi ritmi giornalieri e a nuove modalità di lavoro, in molti casi alle prese con delle difficoltà dettate dalla sospensione e chiusura dei servizi educativi e delle scuole. Per questo come amministrazione, sin da subito, abbia cercato di mettere in campo ogni strumento per essere vicini alle famiglie e ai più piccoli, al fine di evitare che queste brutte pagine della nostra storia potessero avere una ricaduta ancor peggiore proprio su questi ultimi. Non potrò mai ringraziare abbastanza le Coordinatrici e le educatrici dei nidi comunali, per la passione e l’amore con i quali si sono rese disponibili e tentare, con grande successo, di abbattere ogni distanza dai loro piccoli, per far si che si continuasse con una vita che fosse il più possibile vicino alla normalità. Così come un ringraziamento particolare al settore istruzione e al settore CED del Comune di Teramo, per aver realizzato insieme un progetto che siamo certi rappresenterà un’eccellenza da replicare sul nostro territorio. Nelle prossime settimane continueremo a lavorare, con nuove proposte e nuovi progetti, affinchè nessuno resti indietro. Insieme ce la faremo”.