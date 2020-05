Giulianova, via Di Vittorio: riprende la manutenzione dei marciapiedi

GIULIANOVA – L’Assessore alla Manutenzione Giampiero Di Candido annuncia che, sulla base di quanto stabilito dal DPCM 26 aprile 2020, che dispone la riapertura dei cantieri edili a partire da lunedì 4 marzo ed illustra il protocollo e le regole per la in sicurezza, rese note dal Ministero delle Infrastrutture, annuncia che in settimana ripartiranno i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di via Di Vittorio, di fronte al Centro Commerciale “I Portici”, all’Annunziata.

A gennaio e febbraio gli interventi vennero sospesi in attesa della relazione dell’agronomo comunale, che con un sopralluogo si era occupato di constatare le reali condizioni degli alberi presenti. In seguito il cantiere riaprì e vennero tagliate le prime radici, per poi chiudere nuovamente a seguito delle disposizioni governative sull’emergenza sanitaria.

“Ripartiranno in settimana gli interventi di manutenzione straordinaria sui marciapiedi di via Di Vittorio – dichiara l’Assessore Di Candido – la cui condizione disastrosa è stata aggravata negli anni dal proliferare delle radici degli alberi. Grazie alla relazione dell’agronomo sono state rimosse le prime radici e si procederà all’abbattimento di due piante, necessario per far si che il problema non torni a ripresentarsi negli anni”.

Nella foto il cantiere in via Di Vittorio.