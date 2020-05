Castellalto, dal 4 maggio al via la fase 2: riapertura del mercato

CASTELLALTO – Lunedì 4 maggio parte a Castellalto a cosiddetta fase 2 con una serie di provvedimenti che vogliono progressivamente riportare la cittadina alla normalità, sempre nel rispetto delle restrizioni disposte dal Governo Centrale.

L’Amministrazione Comunale ha infatti adottato un proprio provvedimento per permettere la ripresa del mercato settimanale del lunedì a Castelnuovo Vomano, per la vendita di soli generi alimentari, nonché di prodotti agricoli e alimentari, compresa la vendita e il cibo d’asporto di prodotti di gastronomia, nel rispetto di una serie di prescrizioni riportate in un protocollo igienico-sanitario Covid-19, appositamente elaborato.

In base all’ordinanza sindacale n.70 Oltre ai soliti titolari di posteggio fisso e gli spuntisti potranno parteciparvi anche i produttori agricoli presenti del nostro comune e sia quelli di fuori comune, con precedenza ai primi, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Gli addetti alla vendita dovranno rispettare apposite regole, ovvero, distanza minima di 5 metri l’uno dall’altro, in ogni banco dovrà essere disponibili gel disinfettante o spray sanificante , frutta verdura e prodotti lattiero caseari saranno coperti da un telo di plastica proprio per evitare contaminazioni, inoltre la distanza interpersonale sarà di due metri.

La sede del mercato, per l’emergenza Covid-19, sarà piazza Barendson dove con l’ausilio della protezione civile, e la polizia locale saranno garantite il rispetto delle regole del non assembramento, attraverso la gestione dei flussi di entrata, nell’area mercatale.

“Iniziamo a muovere piccoli passi verso il ritorno alla normalità, – dichiara l’Assessore al Commercio Sara Picone– dando dei segnali positivi a coloro che hanno dovuto attendere così tanto tempo prima di tornare a svolgere la loro attività, ma non abbassiamo la guardia, ora toccherà a noi tutti essere responsabili e attenti alle restrizioni imposte dal DPCM del 26 aprile, questo, speriamo, ci permetterà di tornare più velocemente alla normalità”.