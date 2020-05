Uto Ughi in concerto al Teatro Sirena su Facebook e Instagram

Uto Ughi per “Pillole di Teatro-La cultura non si ferma” format ideato da Davide Cavuti. Appuntamento con il “Teatro Sirena” il 4 maggio

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Lunedì 4 maggio alle ore 19, sui canali social ufficiali del Palazzo Sirena (Facebook e instagram), si terrà il secondo appuntamento di “Pillole di Teatro” promosso dal “Teatro Sirena” diretto dal Maestro Davide Cavuti.

Dopo l’attore Lino Guanciale, la cui performance è stata molto seguita e apprezzata dal pubblico online, si potrà apprezzare la musica di uno dei più grandi solisti della musica classica mondiale: verrà proposto un frammento del concerto del Maestro Uto Ughi, tenutosi il 15 marzo 2019 proprio al “Teatro Sirena”.

In programma ci saranno brani di Pablo de Sarazate (dalla “Carmen Fantasy, Op. 25”) e di Antonio Bazzini (“La ridda dei folletti”): un modo per far ascoltare i virtuosismi di uno dei più celebri violinisti al mondo a quanti non hanno potuto assistere al concerto della Stagione Teatrale 2018/2019.

«Il secondo tassello di questo mosaico culturale presentato agli spettatori del “Teatro Sirena” è un omaggio alla grande musica classica e ad uno dei suoi massimi interpreti internazionali, il Maestro Uto Ughi – ha dichiarato il Maestro Davide Cavuti, direttore del “Teatro Sirena” – Vi offriamo questa pillola musicale dal concerto che ha impreziosito la storia del nostro Teatro».

Gli appuntamenti sono a cadenza settimanale: in programma la partecipazione dell’attore teatrale e cinematografico Edoardo Siravo (11 maggio) realizzata ad hoc per il “Teatro Sirena”, con un omaggio ai grandi Poeti.