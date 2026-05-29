Tavolo Tecnico a Teramo sulle infrastrutture abruzzesi

TERAMO – Si è svolto ieri, nella sede della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, il Tavolo Tecnico dedicato a “Le sfide del sistema economico abruzzese”, con un focus su filiere produttive, mobilità e infrastrutture strategiche. L’incontro segna l’avvio ufficiale della nuova annualità del Programma Infrastrutture del Fondo di Perequazione 2025-2026, strumento fondamentale per aggiornare le priorità logistiche della regione.

Al confronto hanno partecipato l’assessore regionale ai trasporti Umberto D’Annuntiis, la presidente della CCIAA Gran Sasso Antonella Ballone, il Vice Segretario generale Salvatore Florimbi e l’ing. Luigi Vitale di Uniontrasporti, insieme a rappresentanti delle associazioni di categoria e stakeholder economici del territorio.

Infrastrutture e competitività: la sfida decisiva per l’Abruzzo

Dal Tavolo è emersa con forza la necessità di modernizzare le reti di trasporto per rispondere alle tensioni geopolitiche globali, ai costi energetici e alle criticità delle catene di approvvigionamento. La competitività del sistema produttivo abruzzese dipende infatti dalla capacità di garantire mobilità efficiente, logistica integrata e collegamenti resilienti.

La presidente Antonella Ballone ha sottolineato il ruolo strategico dell’Ente camerale: “Abbiamo chiuso il 2025 con 2,5 milioni di euro destinati direttamente alle imprese tramite bandi (+59% rispetto al 2023). Il tessuto imprenditoriale è vivo, innovativo e sostenuto da un turismo in forte crescita, con presenze straniere triplicate. Ma questa vitalità rischia di essere frenata senza infrastrutture moderne e servizi efficienti”.

L’assessore D’Annuntiis ha evidenziato i progressi della Regione: “Il Libro Bianco contiene priorità che la Regione ha già fatto proprie, reperendo risorse e avviando interventi su grande viabilità, portualità, rete ferroviaria e difesa della costa. Il confronto di oggi conferma l’importanza di una strategia condivisa”.

Le opere prioritarie emerse dal Tavolo Tecnico

Tra gli interventi considerati urgenti e non differibili, sono stati evidenziati:

Messa in sicurezza del Traforo del Gran Sasso

Potenziamento dei Porti di Ortona e Vasto

Prolungamento della Teramo-Mare

Sfide del corridoio ferroviario Pescara–Roma e della linea Adriatica

Adeguamento a 4 corsie della SS650 “Trignina”, asse strategico Adriatico–Tirreno per un bacino di 320 mila imprese e oltre 1 milione di addetti

Il Tavolo ha inoltre aperto la nuova fase di ascolto per l’aggiornamento del Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali dell’Abruzzo in vista dell’edizione 2027.

Verso una strategia condivisa per la crescita regionale

L’incontro si è concluso con l’impegno comune a rafforzare la collaborazione tra sistema camerale e Regione Abruzzo, con l’obiettivo di costruire una rete infrastrutturale capace di sostenere sviluppo economico, mobilità moderna e competitività territoriale.