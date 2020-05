Coronavirus Teramo, confronto con società e associazioni sportive

TERAMO – “Apriremo tavoli di confronto con le società sportive per sostenerle nell’impegno di tornare alla normalità, quando la fase 2 lo consentirà”. L’assessore allo sport Sara Falini, raccoglie le istanze e le preoccupazioni manifestate dal mondo dello sport e si dichiara sin da ora pronta a garantire l’impegno dell’amministrazione comunale per agevolare la ripresa di un settore che ha sofferto particolarmente per le decisioni assunte al fine di arginare la diffusione del Covid-19. “Affronteremo con le società tutti i temi che sono sul tavolo – prosegue l’assessore Falini – dall’utilizzo di spazi pubblici per gli allenamenti alle misure di sicurezza da garantire negli impianti, fino al sostegno economico di cui è evidente che le società hanno necessità”.

L’assessore è già al lavoro per individuare le soluzioni che poi metterà sul tavolo del confronto, ma proprio per l’articolazione del settore, è necessario sviluppare una analisi d’insieme, che tenga anche conto delle peculiarità specifiche di ogni disciplina. Nel programma è ovviamente incluso anche il settore delle palestre, le quali – va ricordato – fin da subito, prima ancora che il governo assumesse specifiche decisioni, hanno decido di interrompere la loro attività, anteponendo la prevenzione della salute agli interessi imprenditoriali.

“Ritengo che quello dello sport sia un settore vitale – conclude Sara Falini – al quale vanno riservate le giuste attenzioni; è innegabile che la sua vitalità sia data dall’articolato contributo di atleti che si cimentano in termini agonistici ma è assolutamente da considerare il valore sociale, e penso alle tante famiglie che consentono ai loro figli di praticare attività sportiva per le quali dobbiamo necessariamente assicurare la nostra attenzione”.