Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano le sagre, gli eventi enogastronomici e i concerti

Sagre, concerti, serate disco escursioni: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo anche nel secondo weekend di agosto 2019. Abbiamo diviso i principali eventi di sezioni tematiche: sagre ed enogastronomia, concerti, teatro, mostre, escursioni, disco e cinema.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – Prosegue a Elice la Notte nell’Ilex. Nel centro storico ci saranno ben 400 figuranti ad animare le trenta ambientazioni fedelmente ricostruite e 15 compagnie di animazione medievale. A Farindola dodicesima edizione di Pecorino e pecorini, a Collecorvino sedicesima edizione della tipica sagra “Pipindune e Ove” (peperoni e uova). Musica, cultura e gusto saranno gli ingredienti del Collalto Summer Festival, in programma a Penne per tutto il weekend.

A Pretoro appuntamento con la ventitreesima edizione delle Notti di San Lorenzo; a Fara San Martino, in località Torrevecchia, seconda edizione di Borgo Stellato, con musica, animazione per bambini, stand gastronomici. A Civitella Messer Raimondo ventiduesima Sagra della pizzonda: pizzonde (pizzaeunta di olio, e fritta) di tutti i tipi e per tutti i gusti: classica, farcita, con la nutella…in tutti i modi. A Liscia Festa della birra, a Badia di Frisa la Sagra della bruschetta prosciutto e melone. Prima Sagra della pizza fritta a Pretaro, con gastronomia, esibizioni, orchestre, balli e divertimento. Ad Atessa edizione numero quattordici della Festa de li Squacciafìchere mentre per il quarto anno consecutivo Bomba propone un viaggio tra gusti e sapori per tutta la famiglia. A Tufillo trentacinquesima Sagra dei Cavatelli con la salsiccia.

A Basciano cinquantaduesima edizione della Sagra del Prosciutto Abruzzese e Festival dell’ Organetto Du’bbotte: un connubio di gastronomia e folklore. A Casoli d’Atri trentaquattresima Sagra degli Spaghetti al Pesto Casolano delle Anguille e del Baccalà; a Fano Adriano prima Festa della pizza. A Rocche di Civitella dodicesima Sagra del porcino e del cinghiale, aCorropoli trentasettesima Sagra dei prodotti tipici; a Torricella Sicura diciassettesima Sagra de li Pizzond. Street Food Time a Roseto degli Abruzzi. A Colledara diciannovesima Sagra della porchetta; aTozzanella di Tossicia Sagra della Bruschetta; a Faiete di Cellino Attanasio ventisettesima Sagra del tartufo. Sagra della vongola a Tortoreto.

Per gli amanti del “bere bene” si segnalano la Sagra del Vino a Vittorito e Wineforuli a Civitatomassa. A Fossa quarantaduesima Sagra della Bistecca, l’evento dedicato alla carne alla griglia. A Tornimparte quarantesima Festa della montagna e Sagra del prosciutto; a Capestrano trentaseiesima Sagra della trota. Terza Edizione di San Giovanni Vecchio in festa: cantine aperte, prodotti tipici, mostra fotografica, musica e molto altro ancora. Sagra degli gnocchi a Cese di Avezzano e a Civita di Oricola; Sagra dell’emigrante a Ridotti.

CONCERTI – Venerdì Ron sarà al MuNDA a L’Aquila mentre al Teatro D’Annunzio di Pescara Fiorella Mannoia salirà sul palco per una tappa del suo tour. A San Salvo saliranno sul palco i Sud Sound System. Per il BluBar Festival, in corso di svolgimento a Francavilla al mare, venerdì sera toccherà a Francesco Baccini e al Professore Roberto Vecchioni; sabato, a chiudere la rassegna, sarà Bohemian Symphony – The Queen Orchestra: un ensemble di 50 artisti.Sabato, invece, nell’ambito dello Zoo Music Fest, al Porto Turistico arriverà Carl Brave, produttore e paroliere, istrionico e versatile, che con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana.

MOSTRE – Franco Summa sarà protagonista al Museo casa natale Gabriele D’Annunzio con la mostra-installazione “All’ombra delle fanciulle in fiore”. Presso The Urban Box a Pescara si potrà visitare la mostra “The Urban Toys”, la prima sul territorio nazionale ad essere completamente dedicata a questa forma d’arte. A palazzo D’Avalos la mostra Superpop 20/21.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – Due gli appuntamenti di spicco. Al Supporter Beach di Fossacesia arriva Bob Sinclair mentre al Gattopardo di Alba Adriatica ci sarà Baby K. Si balla ovunque: Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, La Playa e Novavita a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto, Supporter Beach a Fossacesia. Per quanto riguarda la movida pescarese alla sezione dedicata alle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.