A Elice La Notte nell’Ilex: programma 2019, biglietti, informazioni

Si è aperta ieri la nuova edizione di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in provincia di Pescara: informazioni e mappa completa

ELICE – Giovedì 7 agosto si è aperta a Elice l’edizione 2019 de La Notte nell’Ilex, appuntamento tra i più attesi dell’estate in provincia di Pescara ma con tanti visitatori da tutto Abruzzo e regioni limitrofe. Diamo qualche informazione utile per chi vuole partecipare a uno dei giorni di festa ricordando che ogni sera dalle 21 sono previsti spettacoli dalle 21 all’1 circa. Fino al 14 agosto si potrà partecipare acquistando online in prevendita o direttamente sul posto il biglietto (7 euro sul posto, 8 euro online con ingresso prioritario). Bambini, diversamente abili e abitanti di Elice non pagano. Per chi vuole seguire più giornate (gli spettacoli variano) si possono acquistare abbonamenti da 3 fino a 8 giorni spendendo da 17 fino a 39 euro. Sempre online si può prenotare un posto auto a 5 euro proprio sotto all’ingresso del borgo. Le prevendite si trovano sul sito ufficiale della manifestazione e nell’app dell’Ilex.

Centinaia saranno gli spettacoli all’interno del borgo storico medievale. A questi si affianca la 16ma sagra della Mugnaia dove gustare questa pasta e altre prelibatezze. L’area per la degustazione, come si può vedere nella mappa qui di seguito è posta all’inizio del paese quindi si potrà decidere di entrare all’interno dello stesso acquistando il ticket per gli spettacoli.

PROGRAMMA EDIZIONE 2019

7 AGOSTO:

Piazza della Vittoria (A)

ore 21: Corteo di apertura de “La Notte nell’Ilex”

ore 22: Collo di Luna – Trampolieri dell’Ilex

ore 24:30 La Strega al rogo di Fabio Risco •

Piazza della Libertà (B)

ore 22: Evo in Fabula – I Guardiani dell’Oca

ore 23: Il Taglio della Mano – Frat. dello Scorpione

ore 24: Il Gobbo di Cicignano

Via Baroni (F)

ore 01: Musiche et balli in taberna – Musici tutti

Piazza degli Orti (H)

ore 22: Sacro Consolamentum Cataro – di Ascanio Erasmo

ore 23: Il Gobbo di Cicignano

ore 24: Dí Musica e di Foco – Compragnia dell’Ilex.

Via Borgo (M)

ore 22:30 – 23:30: Il battesimo dei morti viventi – di Fusco e Zincani

Sottoscala Belvedere (R)

ore 24: La Maschera d’Infamia – di Zincani, Fusco, Elia

ore 22 – 22:30 – 23: Gli Strumenti del Castigo – di Max Elia

8 AGOSTO:

Piazza della Vittoria (A)

ore 21: Corteo di apertura de “La Notte nell’Ilex”

ore 22: Musiche et balli medievali – I Guardiani dell’Oca

ore 24:30 Inferi – Compagnia dell’Ilex

Piazza della Libertà (B)

ore 22:30 Clerici Vagantes

ore 23:30 Il Gobbo di Cicignano

Via Baroni (F)

ore 22:30 – 23:30 Musica de li Angeli – Compagnia Virtuosa

ore 01: Musiche et balli in taberna – Musici tutti

Piazza degli Orti (H)

ore 22: Il Gobbo di Cicignano

ore 23: Evo in Fabula – I Guardiani dell’Oca

ore 24: Clerici Vagantes

Via Borgo (M)

ore 22 – 23 – 24 Sfida al Creatore – di Fabio Fusco

Sottoscala Belvedere (R)

ore 22:30 – 23:30 Il Frate Carmelitano – di Fabio Fusco

ore 23: La Maschera d’Infamia – di Zincani, Fusco, Elia

Largo Italia (S)

ore 22 – 23: Il teatro dei burattini – di S. Ciuffi e F. Fusco

Via della Prepositura (U)

ore 22 – 23 Matrimonio e Ius Primae Noctis – di Franca Arborea

9 AGOSTO:

Piazza della Vittoria (A)

ore 21: Corteo di apertura de “La Notte nell’Ilex”

ore 22: Collo di Luna – Trampolieri dell’Ilex

ore 24:30 La Strega al rogo – di Fabio Fusco

Piazza della Libertà (B)

ore 23: Il Gobbo di Cicignano

ore 23: Il Taglio della Mano – Frat. dello Scorpione

ore 23:30 Clerici Vagantes

Via Baroni (F)

ore 01: Musiche et balli in taberna – Musici tutti

Piazza degli Orti (H)

ore 22:30: Clerici Vagantes

ore 23:30: Il Gobbo di Cicignano

Salita Castello (P)

ore 22 – 23 – 24 L’ombra delle Gargolle – di Sonia Zincani

10 AGOSTO

Piazza della Vittoria (A)

ore 21: Corteo di apertura de “La Notte nell’Ilex”

ore 22: Giullar Cortese – Gianluca Foresi

ore 24:30 Inferi – Compagnia dell’Ilex

Piazza della Libertà (B)

ore 22:30 Il Gobbo di Cicignano

ore 23:30 Giullar Cortese – Gianluca Foresi

ore 24:30 Evo in Fabula – I Guardiani dell’Oca

Via Baroni (F)

ore 01: Musiche et balli in taberna – Musici tutti

Piazza degli Orti (H)

ore 22:30 Evo in Fabula – I Guardiani dell’Oca

ore 23:30 Il Gobbo di Cicignano

Via Borgo (M)

ore 22 – 23 – 24 Sfida al Creatore – di Fabio Fusco

Sottoscala Belvedere (R)

ore 23: La Maschera d’Infamia – di Zincani, Fusco, Elia

ore 22:30 – 23:30 Il Frate Carmelitano – di Fabio Fusco

Largo Italia (S)

ore 22 – 23: Il teatro dei burattini – di S. Ciuffi e F. Fusco

Via della Prepositura (U)

ore 22 – 23 Matrimonio e Ius Primae Noctis – di Franca Arborea

11 AGOSTO

Piazza della Vittoria (A)

ore 21: Corteo di apertura de “La Notte nell’Ilex”

ore 22: Falconieri del Re di Siena

ore 24:30 La Strega al rogo – di Fabio Fusco

Piazza della Libertà (B)

ore 22: Il Gobbo di Cicignano

ore 23: Il Taglio della Mano – Frat. dello Scorpione

ore 24: Falconieri del Re di Siena

Via Baroni (F)

ore 01: Musiche et balli in taberna – Musici tutti

Arena dei Falconieri (E)

ore 19: L’Alto Volo – Falconieri del Re di Siena

Piazza degli Orti (H)

ore 22: Sacro Consolamentum Cataro – di Ascanio Erasmo

ore 23: Di Musica e di Foco – Compagnia dell’Ilex

ore 24: Il Gobbo di Cicignano

Via Borgo (M)

ore 22:30 – 23:30 Il battesimo dei morti viventi – di Fusco e Zincani

Sottoscala Belvedere (R)

ore 24: La Maschera d’Infamia – di Zincani, Fusco, Elia

ore 22 – 22:30 – 23: Gli Strumenti del Castigo – di Max Elia

12 AGOSTO

Piazza della Vittoria (A)

ore 21: Corteo di apertura de “La Notte nell’Ilex”

ore 22: Falconieri del Re di Siena e Giullar Cortese

Piazza della Libertà (B)

ore 22:30 Il Gobbo di Cicignano

ore 24: Falconieri del Re di Siena e Giullar Cortese

Arena dei Falconieri (E)

ore 19: L’Alto Volo – Falconieri del Re di Siena

Via Baroni (F)

ore 01: Musiche et balli in taberna – Musici tutti

Fosso dell’Imboscata (G)

ore 24:30 Imboscata alle mura del borgo – Imperiales e Lupo Errante

Piazza degli Orti (H)

ore 22:30 Evo in Fabula – I Guardiani dell’Oca

ore 23:30 Il Gobbo di Cicignano

Salita Castello (P)

ore 22 – 23 – 24 L’ombra delle Gargolle di Sonia Zincani

Sottoscala Belvedere (R)

ore 23: La maschera dell’Infamia di Zincani, Fusco, Elia

ore 22:30 – 23:30 Il Frate Carmelitano – di Fabio Fusco

Largo Italia (S)

ore 22 – 23: Il teatro dei burattini – di S. Ciuffi e F. Fusco

Via della Prepositura (U)

ore 22 – 23 Matrimonio e Ius Primae Noctis – di Franca Arborea

13 AGOSTO

Piazza della Vittoria (A)

ore 21: Corteo di apertura de “La Notte nell’Ilex”

ore 22: Falconieri del Re di Siena e Giullar Cortese

ore 24:30 La strega al rogo – di Fabio Fusco

Piazza della Libertà (B)

ore 22: Evo in Fabula – I Guardiani dell’Oca

ore 23: Il Taglio della Mano – Frat. dello Scorpione

ore 24: Falconieri del Re di Siena e Giullar Cortese

Arena dei Falconieri (E)

ore 19: L’Alto Volo – Falconieri del Re di Siena

Via Baroni (F)

ore 01: Musiche et balli in taberna – Musici tutti

Piazza degli Orti (H)

ore 22: Sacro Consolamentum Cataro – di Ascanio Erasmo

ore 23: Di Musica e di Foco – Compagnia dell’Ilex

ore 24: Evo in Fabula – I Guardiani dell’Oca

Via Borgo (M)

ore 22 – 23 – 24 Sfida al Creatore – di Fabio Fusco

14 AGOSTO

Piazza della Vittoria (A)

ore 21: Corteo di apertura de “La Notte nell’Ilex”

ore 22: Falconieri del Re di Siena e Giullar Cortese

ore 24:30 Inferi – Compagnia dell’Ilex

Piazza della Libertà (B)

ore 22:30 Evo in Fabula – I Guardiani dell’Oca

ore 24: Falconieri del Re di Siena e Giullar Cortese

Arena dei Falconieri (E)

ore 19: L’Alto Volo – Falconieri del Re di Siena

Via Baroni (F)

ore 01: Musiche et balli in taberna – Musici tutti

Fosso dell’Imboscata (G)

ore 23: Imboscata alle mura del borgo – Imperiales e Lupo Errante

Piazza degli Orti (H)

ore 22:30 Di Musica e di Foco – Compagnia dell’Ilex

ore 23:30 Evo in Fabula – I Guardiani dell’Oca

Salita Castello (P)

ore 22 – 23 – 24: L’ombra delle Gargolle – di Sonia Zincani

Sottoscala Belvedere (R)

ore 23: La Maschera d’Infamia – di Zincani, Fusco, Elia

ore 22:30 – 23:30 Il Frate Carmelitano – di Fabio Fusco

Via della Prepositura (U)

ore 22 – 23 Matrimonio e Ius Primae Noctis – di Franca Arborea