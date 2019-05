Blubar Festival 2019: cantanti, date e orari

La manifestazione si svolgerà dal 7 al 10 agosto nella consueta location di Piazza Sant’Alfonso. Come ottenere i biglietti

FRANCAVILLA AL MARE – Torna il Blubar ad accendere l’estate a Francavilla al Mare. Tanti nomi di assoluto spessore per l’edizione 2019 che si svolgerà dal 7 al 10 agosto. Andiamo a vedere i prossimi protagonisti annunciati ricordando che i live partiranno alle ore 21.30 e che la location sarà quella di Piazza Sant’Alfonso.

Ad aprire la manifestazione, il 7 agosto, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica del Maestro Leonardo Quadrini, si esibiranno Vittorio De Scalzi (fondatore dei New Trolls), Filippo Destrieri (Franco Battiato Group) e altri straordinari interpreti del progressive Italiano. In sintesi, Prog Colection Party.

L’8 agosto protagonisti saranno due grandi artisti: Peppino Di Capri e Sergio Caputo. Il 9 agosto toccherà a Francesco Baccini e Roberto Vecchioni. E per finire, grande attesa per il 10 agosto per la Bohemian Symphony – The Queen Orchestra: un ensemble di 50 artisti. Un Narratore, Quattro Cantanti, una Rock Band, un’orchestra sinfonica e due Acrobati, per ripercorrere tre decadi di capolavori della musica rock.

INFO E BIGLIETTI

La formula prevista sarà come per le precedenti edizioni a pagamento per chi vuole riservarsi un posto a sedere mentre resterà gratuito per chi volesse seguirlo in piedi negli appositi spazi delimitati dalle transenne.

Quest’anno, fino ad esaurimento posti, si potranno acquistare quattro spettacoli al prezzo promozionale di 58 euro anzichè 70 euro.

L’Abbonamento è acquistabile presso la biglietteria del Palazzo Sirena dal martedì alla domenica nel pomeriggio oppure online su www.ciaotickets.com/blubarfestival

Per tutte le informazioni si invita a contattare il numero 328.8122710.