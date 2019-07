Eventi Abruzzo Agosto 2019: Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo

Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Agosto 2019? Notte dell’Ilex, Notte delle streghe, sagre e live di grandi artisti

Tra gli appuntamenti più importanti del mese di agosto 2019 c’è la sedicesima edizione della Notte dell’Ilex, l’evento che dal 7 al 14 animerà l’intero borgo medievale di Elice (PE) facendo rivivere l’esperienza di mille anni fa. Otto le giornate di festa nel centro storico con ben 400 figuranti ad animare le trenta ambientazioni fedelmente ricostruite e 15 compagnie di animazione medievale.

Il 17 e 18 a Castel del Monte (AQ) tornerà l’appuntamento con La Notte delle Streghe, giunta quest’anno alla sua ventiquattresima edizione. Un evento nato nel 1996 con lo scopo di riportare alla luce e alla memoria un’antica credenza popolare riguardante le streghe e un rito molto suggestivo per esorcizzarle. La storia sarà raccontata attraverso l’allestimento di diverse scene posizionate nei punti più caratteristici del borgo medioevale. Il pubblico, a scaglioni, entrerà all’interno delle mura dalle 20.40 fino a tarda notte. Guidato dagli accompagnatori, seguirà un percorso che consentirà di assistere a tutte le scene, ma anche di ammirare scorci caratteristici di un paese che non c’é piu.

EVENTI AGOSTO 2019 : Pescara – Chieti – L’Aquila – Teramo | CONCERTI – SAGRE

Street food, birra, arrosticini, porchetta. Sono soltanto alcuni dei protagonisti dei molti appuntamenti enogastronomici che si terranno nel mese nelle quattro province. Dopo il successo ottenuto nelle tappe abruzzesi di L’Aquila, Sulmona e San Salvo, Street Food Time approderà a Vasto Marina dal 1° al 4 e a Roseto degli Abruzzi il weekend successivo. Birra protagonista per eccellenza perchè, oltre agli eventi ad essa dedicati (Festival delle birre artigianali a Teramo e a Castellalto; Festa della Birra a Pianella), non ci sarà comunque sagra dove non ne scorrerannano fiumi ogni sera. A Campli, tornerà l‘appuntamento con l’evento sulla porchetta più antico d’Italia, giunto quest’anno alla sua edizione numero quarantotto. Ma le sagre segnate in agenda sono davvero tante e per tutti i gusti: se non volete correre il rischio di perderne qualcuna, seguiteci aprendo il link soprariportato.

Passiamo alla musica, che porterà in Regione tanti affermatissimi artisti. A Francavilla al mare, in occasione dello Schock Wave Music Festival, saliranno sul palco Rkomi e Ghemon mentre per il Blu Bar Festival ci saranno Peppino di Capri, Sergio Caputo, Francesco Baccini e Roberto Vecchioni. A Roseto degli Abruzzi la terza edizione di Emozioni in musica vedrà sul palco Drupi, Enrico Ruggeri, gli Stadio e Massimo Ranieri. Per lo Zoo Music Fest, al Porto Turistico di Pescara si esibiranno invece Salmo, Calcutta e Carl Brave. A Pescara faranno tappa anche il Personale Tour di Fiorella Mannoia, Alvaro Soler e la finalista di Amici 2019 Giordana Angi. E ancora Luca Carboni a Francavilla al mare; a Vasto Jovanotti, Boombadash e Renzo Arbore con l’Orchestra Italiana; a Neri Marcorè e i Gnu Quartet a Peltinium con il loro omaggio a De Andrè; Subsonica a Guardiagrele; Gue Pequeno ad Alba Adriatica; Dodi Battaglia a Pianola e a San Benedetto dei Marsi; a Balsorano Robi Facchinetti e Giuliano Palma. E molti altri live ancora.

Abbiamo segnalato soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Abruzzo nel mese più caldo dell’estate perchè la lista è davvero lunga e in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, precisando che per quanto riguarda il Ferragosto sarà presto online un sezione apposita con tutti i suggerimenti per vivere al meglio la giornata più vacanziera dell’anno.