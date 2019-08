Al centro degli appuntamenti del secondo weekend di agosto nell’aquilano le sagre, gli eventi enogastronomici e il concerto di Ron

L’AQUILA – Sagre e concerti al centro degli appuntamenti del primo weekend di agosto nell’aquilano. A Vittorito torna l’appuntamento con la Sagra del Vino: una occasione per scoprire i vini della Valle Peligna, la cui produzione risale al tempo dei Romani ma anche per poter degustare pecialità locali quali arrosticini, frittelle, penne all’arrabbiata. Per gli amanti del vino si segnala anche Wineforuli a Civitatomassa, l’evento rivolto alle degustazioni di prodotti abruzzesi, contornate da spettacoli, buon cibo e molto altro ancora. A Fossa quarantaduesima Sagra della Bistecca, l’evento dedicato alla carne alla griglia. A Tornimparte quarantesima Festa della montagna e Sagra del prosciutto: ci si potrà deliziare con panini con prosciutto, pizze fritte , vari tipi di pasta, salsicce arrosto, arrosticini, bruschette, patatine fritte, dolci preparati in casa e molto altro. Non mancheranno rappresentazioni teatrali, animazioni per bambini, musica dal vivo e discoteca all’aperto. A Capestrano trentaseiesima Sagra della trota con piatto principale la trota alla griglia condita con la prelibata salsa verde, che viene preparata con minuzia utilizzando erbe aromatiche locali. Oltre a questo si potranno gustare le penne al sugo di trota ed il filetto di trota al forno. Ma anche salumi, i formaggi, la porchetta ed i vini locali. Terza Edizione di San Giovanni Vecchio in festa: cantine aperte, prodotti tipici, mostra fotografica, musica e molto altro ancora. Domenica Sagra degli gnocchi a Cese di Avezzano e a Civita di Oricola; Sagra dell’emigrante a Ridotti.

Per gli appuntamenti musicali segnaliamo che venerdì Ron sarà al MuNDA a L’Aquila per una tappa del suo Lucio il Tour, omaggio a Lucio Dalla. per Festiv’Alba invece i Regina Queen Tribute Band saranno in concerto aa Alba Fucens per portare l loro tributo a Freddy Mercury e soci.

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: dall’escursioni in ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio alla gita a cavallo a Scanno o a Pescocostanzo.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Venerdì 9 agosto

Festa della birra artigianale a Lucoli

Il Principe in scena a Capistrello

Presentazione de La stanza del pastore a Pescina

Ron in concerto al MuNDA a L’Aquila

Regina Queen Tribute live ad Alba Fucens

Tequila and Montepulciano Band live a Montalto di Rionero Sannitico

Sabato 10 agosto



A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo in Val d’Arano

In ebike sul lago di Scanno

Passeggiata gastronomica a Pereto

Il tributo dei Making Movies ai Dire Straits a Casamaina

Domenica 11 agosto

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo della Valle d’Arano

Festa degli gnocchi a Cese di Avezzano

Sagra degli gnocchi a Civita di Oricola

Festa della pizza fritta ad Alfedena

Sagra della trota a Capestrano

San Giovanni Vecchio in festa- San Giovanni in Valle Roveto

Si gioca a Il Cervellone quiz al Punto Match di Raiano

Direzione Parallele live ad Aielli

Il tributo di Sopravvissuti e sopravviventi a Corcumello