Cosa fare a Teramo nel secondo weeekend di agosto? Protagoniste assolute le sagre. Ad Alba Adriatica la rapper Baby K



TERAMO – Sono le sagre le protagoniste del secondo weeekend di agosto a Teramo e Provincia. A Basciano cinquantaduesima edizione della Sagra del Prosciutto Abruzzese e Festival dell’ Organetto Du’bbotte: un connubio di gastronomia e folklore. A Casoli d’Atri trentaquattresima Sagra degli Spaghetti al Pesto Casolano delle Anguille e del Baccalà. Tutte le sere dalle 19.30 sarà possibili degustare specialità locali presso gli stand gastronomici appositamente allestiti, ascoltare musica dal vivo o in filodiffusione per le vie del centro storico o ballare in piazza.

A Fano Adriano prima Festa della pizza con pizze di tutti i tipi e per tutti i gusti: bianche rosse, farcite, tutte corre rigorosamente nel forno a legna. A Rocche di Civitella dodicesima Sagra del porcino e del cinghiale dove si potrà degustare un menù tematico con diverse specialità, sempre con i sapori inconfondibili dei funghi porcini e della carne di cinghiale a personalizzare le diverse portate.

A Corropoli trentasettesima Sagra dei prodotti tipici, con i vini delle seguenti Cantine: Casimirri, Illuminati, Azienda Agricola Edda Marozzi, Monti, Camillo Montori e Biagi e piatti quali olive fritte, cremini, tocchetti di formaggio, patatine fritte, bocconcini di pollo, supplì di riso, frittelle (anche farcite), formaggio fritto, arrosticini, maccheroncini alla chitarra con pallottine, tagliatelle ai funghi, baccalà, spaghetti alla pecorara, trippa, panini con salsiccia, capra alla corropolese. A Roseto degli Abruzzi fa tappa lo Street Food time: stilosi food truck giungeranno in Lungomare Celommi da ogni regione d’Italia e dal mondo per far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità centinaia di proposte culinarie diverse. Il tutto accompagnato da decine di birre rigorosamente artigianali e quattro serate di concerti live.

A Torricella Sicura diciassettesima Sagra de li Pizzond: sarà possibile degustare la tipica Pizzond (frittella), un alimento povero del quale si cibavano i contadini nella pausa mattutina dal lavoro nei campi, con l’aggiunta di peperoni fritti, tartufo, prosciutto rucola e Grana, porchetta e altro. A Colledara diciannovesima Sagra della porchetta: si potrà gustare la porchetta in un posto dove la preparazione vanta oltre un secolo e mezzo di storia e si tramanda di generazione in generazione secondo l’antica ricetta, che prevede la cottura in antichi forni. A Tozzanella di Tossicia Sagra della Bruschetta: due giorni pieni di intrattenimento, musica, arte e buon cibo, accompagnati da buona birra e vino. A Faiete di Cellino Attanasio ventisettesima Sagra del tartufo: tutte le sere si potranno degustare bruschette al tartufo, tagliatelle al tartufo,arista di maiale al tartufo e purè al tartufo, formaggio al tartufo. Oltre a prosciutto nostrano e formaggio pecorino, panini con salsiccia, patatine fritte, salsicce e patatine. Non mancheranno balli ed esposizione di moto d’epoca. Sagra della vongola a Tortoreto.

Sempre al top la movida teramana. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, Novavita e la Playa a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto: le occasioni dove poter ballare sono davvero tantissime. Al Gattopardo di Alba Adriatica arriva Baby K: la rapper nativa di Singapore è pronta a far ballare tutti con i suoi tormentoni estivi, da “Da zero a cento” a “Voglio Ballare con te”, passando per “Come no”.

Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Eventi di più giorni

Venerdì 9 agosto

Si canta al Karaoke all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro

Morro d’oro sotto le stelle

Carnevale estivo ad Alba Adriatica

Celentony live a Le Dune di Silvi Marina

Spaghetti Rocchenroll in concerto a Montegualtieri

Le Origini del Blasco live al Caffè dei poeti di Pineto

Rock Anthology live a Mosciano Sant’Angelo

Il tributo dei peperoncini Rossi ai Red Hot Chilli Peppers al London Pub di Giulianova

Si balla latino al Mito dancing a Tortoreto

Il venerdì del Sunset beach a Pineto

Madre natura on the beach al Manakara di Tortoreto

Si balla latino al Serenella Beach di Giulianova

Sabato 10 agosto

In ebike dalla Riserva di Borsacchio a Montepagano

Bim Bum Bam Cartoon Band live al Lido Atlantic di Roseto degli Abruzzi

JSB live a Garrufo di Sant’Omero

Vida Loca al Gattopardo di Alba Adriatica

Il sabato del Mito Summer a Tortoreto con La Belle Epoque

Baby K al Gattopardo di Alba Adriatica

Si balla a La Suite a Giulianova

Si balla a La Playa a Giulianova

Domenica 11 agosto

Hawaiian Party ai Bagni 69 di Giulianova

La domenica pool all’Hotel Villa luigi a Martinsicuro

The Fuzzy Dice live al Borghesiana Park di Pineto

La domenica latina allo Chalet Hawaii di Alba Adriatica

Serata latina al Serenella Beach a Giulianova

Show e dinner al Novavita Beach di Giulianova